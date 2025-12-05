Apple perde anche il capo del design, Alan Dye passa a Meta

La rivoluzione silenziosa che sta attraversando Apple negli ultimi mesi non sta passando inosservata. Alan Dye, storico responsabile del design dell’interfaccia e figura chiave della transizione post Jony Ive, lascia l’azienda per assumere la guida del nuovo studio creativo di Meta, un’iniziativa interna pensata per dare una direzione più coerente al design dei prodotti hardware, software e servizi dell’ecosistema di Mark Zuckerberg.

Per Apple si tratta di un’altra uscita pesante in un momento già delicato: Dye era una presenza di continuità dopo la stagione di Ive, e aveva guidato lo sviluppo estetico di iOS, watchOS e delle interfacce dei principali servizi. Nonostante non fosse una figura pubblica come il suo predecessore, all’interno di Cupertino era noto per la visione minimalista e per la capacità di mantenere coerenza tra hardware e software, un tratto che molti consideravano una delle ultime “impronte originali” dell’era Ive.

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Il passaggio a Meta non è casuale. L’azienda sta lavorando per ripensare la propria identità visiva e soprattutto per consolidare le linee guida di design in vista dell’espansione nel mercato dei dispositivi AI, degli occhiali smart e delle piattaforme immersive. Zuckerberg ha più volte dichiarato di voler ridurre la frammentazione estetica tra app e hardware, e la creazione di un vero e proprio studio creativo interno — con Dye alla guida — è un chiaro segnale di quanto Meta voglia trattare il design come un asset strategico.

Dye lascia Apple per passare a Meta, un’altra uscita di scena che potrebbe diventare un duro colpo per Apple

Il nuovo ruolo di Dye dovrebbe includere la supervisione dei progetti di realtà aumentata, l’interfaccia dei futuri assistenti AI e il look dei prodotti consumer, un’area in cui Meta ha bisogno di maturare per competere con giganti come Apple e Samsung.

A Cupertino, intanto, il vuoto lasciato da Dye apre interrogativi sulla direzione futura del design. Gli ultimi anni hanno mostrato una crescente attenzione verso la funzionalità e meno verso la “firma estetica”, e questa uscita rischia di accelerare un cambio di filosofia già percepito dagli osservatori più attenti.

La mossa di Meta è un colpo importante in un settore dove il design sta tornando a essere un elemento distintivo e non solo un complemento tecnico. E per Apple è un segnale che il ricambio interno continua, forse più velocemente del previsto.