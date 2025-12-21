Apple iPhone 17 Pro: nuovo SCONTO IMPERDIBILE su Amazon

Amazon è intenzionata a chiudere l’anno con il botto, difatti in questi giorni il consumatore si ritrova a poter risparmiare moltissimo su tantissimi prodotti, tra cui uno dei più ricercati e apprezzati dell’intero panorama mondiale: Apple iPhone 17 Pro.

Considerata universalmente come la versione più bilanciata e adatta a tutti, il modello in questione ha un peso di 204 grammi e dimensioni di 150 x 71,9 x 8,75 millimetri di spessore, con un display che raggiunge 6,3 pollici di diagonale, ma anche una risoluzione di 1206 x 2622 pixel, sempre affidandosi al pannello Super Retina XDR OLED da 460 ppi e refresh rate a 120Hz (la protezione è affidata al Ceramic Shield 2).

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Il processore non poteva che essere Apple A19 Pro, esa-core con Apple GPU (6-core) e 12GB di RAM; la memoria interna è fissa, ergo non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD, di conseguenza consigliamo di prestare attenzione al taglio che si decide di acquistare. Inutile dire che il comparto fotografico è di alto livello, difatti è esattamente identico al modello più grande, raggiungendo 3 sensori nella parte posteriore, tutti da 48 megapixel, e suddivisi in principale, ultragrandangolare e teleobiettivo.

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Apple iPhone 17 Pro: l’offerta con lo sconto migliore del momento

Volete acquistare il migliore smartphone Apple del momento? siete nel posto giusto. Apple iPhone 17 Pro, che di base avrebbe un listino di 1339 euro, oggi può essere vostro con un risparmio del 10%, per arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di soli 1199 euro. Premete questo link per l’acquisto.

In fase di acquisto potrete scegliere tra tre diverse colorazioni, tutte davvero molto belle e moderne, peccato che il colore Arancione non sia disponibile, sarebbe stata davvero la ciliegina sulla torta per godere di un prodotto bello e aggiornato.