Apple iPhone 16e: prezzo RIDICOLO su Amazon solo oggi

Gli utenti finalmente possono tranquillamente pensare di acquistare un Apple iPhone 16e, in questi giorni arriva la migliore promozione del periodo, con la quale il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 579 euro per l’acquisto di uno smartphone che sicuramente cattura l’attenzione con un rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole e unico nel suo genere anche su Amazon.

All’interno della confezione l’utente può trovare quasi tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, difatti parliamo della presenza di un cavo di ricarica USB-C e dell’iPhone stesso, si nota l’assenza del caricatore per il collegamento alla presa a muro. A conti fatti il prodotto in questione è decisamente più piccolo della media, raggiungendo un peso di 167 grammi con dimensioni di 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri di spessore.

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Il processore è Apple A18, esa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 4,04 GHz, passando anche per la solita Apple GPU (4-core) e con 8GB di RAM (finalmente non più 6GB come in passato). La memoria interna varia in relazione alla variante selezionata, ma attenzione che non è espandibile con microSD. Ad ogni modo il display è da 6,1 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1170 x 2532 pixel, raggiunge una densità di 460 ppi, è un Super Retina XDR OLED con il refresh rate che si ferma a 60Hz (da notare la protezione Ceramic Shield).

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Apple iPhone 16e: che occasione con questo prezzo basso

Lo smartphone costa decisamente poco rispetto al suo listino iniziale di 729 euro, difatti in questi giorni Amazon ha deciso di applicare una riduzione corrispondente al 21% del valore, così da portare l’utente a dover investire un contributo finale di soli 579 euro. Per effettuare l’acquisto dovete subito collegarvi a questo link, ricordando della garanzia legale della durata di 24 mesi.