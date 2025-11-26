Apple: in arrivo tre nuovi prodotti entry-level entro il 2026, ecco quali

Il 2026 potrebbe essere ricordato come l’anno dell’arrivo del primo iPhone pieghevole, ma i rumor indicano che Apple starebbe lavorando anche a tre prodotti entry-level destinati a rinnovare la fascia più accessibile del suo catalogo. Le anticipazioni provengono dal noto analista Jeff Pu, che descrive un piano articolato: un nuovo MacBook a basso costo, un iPhone della linea “e” e un iPad base aggiornato con il supporto ad Apple Intelligence.

L’introduzione più significativa sarebbe il MacBook economico, progettato per ridurre la distanza d’ingresso nel mondo macOS. Il notebook non dovrebbe utilizzare chip della serie M, ma un SoC da iPhone, nello specifico l’A18 Pro, già visto su iPhone 16 Pro. Le indiscrezioni parlano di un display da 13 pollici e di una gamma di colori simile a quella degli iPad, tra cui argento, blu, rosa e giallo. Per arrivare a un prezzo compreso tra 699 e 899 dollari, Apple potrebbe optare per componenti meno recenti, 8 GB di RAM e una sola porta USB-C.

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Le novità per iPhone e iPad nella fascia economica

Accanto al nuovo portatile, Apple dovrebbe introdurre l’erede di iPhone 16e: l’iPhone 17e. Il dispositivo adotterebbe il chip A19, una fotocamera Center Stage da 18 MP e il modem proprietario Apple C1. La novità estetica più rilevante riguarderebbe l’addio al notch in favore della Dynamic Island, rendendo l’esperienza più uniforme rispetto ai modelli superiori. Per il resto, l’impostazione del telefono rimarrebbe simile all’attuale 16e.

Per quanto riguarda i tablet, l’iPad di dodicesima generazione manterrebbe il design attuale ma integrerebbe il chip A18, ottenendo così la capacità di supportare Apple Intelligence. Sarebbe la prima volta che il modello base accede alle funzioni AI del colosso di Cupertino, segnando un aggiornamento sostanziale per la linea più economica.

Una nuova strategia per il calendario dei lanci

Il rapporto offre anche un quadro più ampio sulla pianificazione dei futuri rilasci. A partire dalla seconda parte del prossimo anno infatti, Apple dovrebbe lanciare gli iPhone 18 Pro e il primo iPhone pieghevole, mentre l’iPhone 18 base e la terza generazione di iPhone 18e sarebbero in arrivo per la prima metà del 2027. Intanto, lo sviluppo di iPhone Air 2 risulterebbe sospeso dopo le vendite inferiori alle aspettative della versione precedente. Resta da capire se il progetto sarà cancellato o semplicemente rivisto, magari con l’introduzione di una doppia fotocamera posteriore.

Se le indiscrezioni verranno confermate, Apple si prepara a ridefinire profondamente la sua offerta entry-level, rafforzando l’ecosistema con dispositivi più accessibili ma tecnologicamente aggiornati.