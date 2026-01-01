Apple AirPods Pro 3: sconto imperdibile con prezzo inedito su Amazon

Apple AirPods Pro 3 rappresentano la massima evoluzione e considerazione delle cuffie true wireless secondo Apple, una soluzione incredibile che innalza vertiginosamente il livello qualitativo della riproduzione audio, promettendo in cambio un rapporto qualità/prezzo incantevole e la possibilità di godere di un audio quasi mai visto prima d’ora.

Nell’avvicinarsi a un prodotto di questo tipo è bene sapere che la compatibilità è quasi esclusiva verso i prodotti di casa Apple, ciò sta a significare che i possessori di un device Android potranno idealmente utilizzarle (data la connettività tramite bluetooth), ma sono limitate in termini di funzionalità (come ad esempio non è possibile regolare l’ANC). Proprio la cancellazione attiva del rumore rappresenta il plus di un prodotto così piccolo, che sì sfrutta in parte isolamento passivo, ma comunque riesce a dare del proprio meglio nel momento in cui si vogliono utilizzare in ambienti rumorosi.

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All’interno della confezione troverete quasi tutto il necessario per il suo corretto funzionamento, difatti parliamo di vari gommini di taglie differenti, passando anche per il cavo di ricarica USB-C to USB-C e la custodia (manca, come ormai sempre accade, il caricatore).

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Apple AirPods Pro 3: che sconto oggi su Amazon

Volete le Apple AirPods Pro 3 spendendo relativamente poco? siete nel posto giusto, difatti in questi giorni è possibile approfittare di uno sconto speciale che le porta a costare solamente 221,99 euro, sempre con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica, e consegna a domicilio rapidissima. Potete acquistarle subito a questo link.

Come molti di voi sapranno, sono disponibili solo ed esclusivamente nella caratteristica colorazione bianca, senza possibilità di personalizzazione alcuna per l’acquisto effettuato direttamente su Amazon (discorso diverso sul sito ufficiale, con la custodia personalizzabile).