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Apple AirPods Pro 2: che offerta su Amazon con questo sconto INEDITO

Le Apple AirPods Pro 2 possono essere acquistate su Amazon con un risparmio fuori dal normale.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Apple AirPods Pro 2: che offerta su Amazon con questo sconto INEDITO

Le cuffiette, o auricolari true wireless, sono indiscutibilmente tra i prodotti più ricercati e desiderati dal pubblico, proprio per la loro portabilità e semplicità di utilizzo. Considerando che ad oggi sul mercato si trovano una infinità di produttori e di modelli, indiscutibilmente i più richiesti sono legati alle Apple AirPods Pro 2. Cuffiette in-ear, dalle prestazioni superiori al normale, che in genere però hanno un prezzo abbastanza elevato, fortunatamente ridotto nel periodo con la promozione lanciata direttamente da Amazon stessa.

A differenza dei modelli precedenti, la custodia di ricarica inclusa in confezione prevede la porta USB-C nella parte inferiore, ciò sta a significare che il consumatore non dovrà più utilizzare cavi lighting di vario genere, ma potrà fare affidamento sui comuni USB-C che si trovano attualmente in commercio. Nulla cambia in termini di ergonomia o per quanto riguarda le prestazioni del prodotto stesso, riuscendo a produrre un audio estremamente ricco e dettagliato, con nitidezza superiore al normale e dettagli che difficilmente abbiamo trovato su altre cuffiette dello stesso tipo (compatibile anche audio spaziale personalizzato).

Essendo auricolari in-ear, quindi vanno ad insinuarsi all’interno del canale uditivo, le cuffiette offrono cancellazione attiva del rumore, partendo comunque da un buon isolamento passivo (riduce la dispersione o il passaggio di suono tra la cuffietta e l’orecchio).

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Apple AirPods 2: che occasione con l’offerta Amazon

Quanto sareste disposti a spendere per l’acquisto delle Apple AirPods 2? ve lo diciamo subito, oggi su Amazon le potete acquistare con un investimento finale che corrisponde esattamente a soli 179 euro, la spesa è fortemente ridotta rispetto al listino iniziale, partendo da 229 euro. Non dimenticatevi di collegarvi qui per effettuare l’acquisto.

Apple AirPods Pro 2 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Funzione Apparecchio acustico, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Alta fedeltà, Ricarica USB-C
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    Da notare, come per la maggior parte dei prodotti Apple, che la piena compatibilità è garantita solo ed esclusivamente con i suddetti, non con altri modelli in commercio.