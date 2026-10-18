Apple 1 venduto a 1 milione di euro grazie a un no a Steve Jobs

Un esemplare di Apple 1 è stato venduto all’asta per EUR 1.024.447, circa 1 milione di euro. Si tratta di una cifra da record per uno dei computer più ambiti dai collezionisti, e dietro c’è un dettaglio piuttosto curioso. Questo pezzo di storia della tecnologia ha raggiunto un valore così alto proprio perché, a suo tempo, qualcuno decise di non seguire un suggerimento arrivato direttamente da Steve Jobs. Quel no detto al fondatore di Apple si è trasformato, con il passare degli anni, in una piccola fortuna.

Una vicenda del genere colpisce anche chi non segue da vicino il mondo delle aste o del collezionismo tecnologico. Nella stragrande maggioranza dei casi un consiglio di Steve Jobs veniva accolto senza troppe discussioni. Stavolta invece l’aver fatto di testa propria ha premiato, e parecchio.

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Un record che supera la vendita del 2013

La parte forse più interessante riguarda la storia di questo specifico computer. Non è la prima volta che passa di mano in un’asta. Lo stesso esemplare di Apple 1 era già stato venduto nel 2013 per EUR 612.063, circa 590.000 euro al cambio attuale. All’epoca sembrava già una somma enorme per una macchina nata agli albori dell’informatica personale, eppure oggi quella cifra appare quasi modesta.

La nuova aggiudicazione ha infatti superato il precedente risultato di EUR 412.384, che corrispondono più o meno a 400.000 euro. In termini percentuali il valore del computer è cresciuto di circa il 67% rispetto alla vendita precedente. Non si parla quindi di un ritocco simbolico ma di un salto netto, maturato nell’arco di tredici anni.

Per chi guarda a questi oggetti come a veri e propri investimenti, un andamento del genere dice molto. Un computer vintage di questo tipo non viene acquistato per essere usato ma per ciò che rappresenta, e il prezzo finale riflette proprio questo valore storico prima ancora di quello tecnico.

Il peso di quel no a Steve Jobs

Il cuore della notizia resta comunque quel rifiuto. L’Apple 1 finito all’asta deve una parte importante del suo valore al fatto di non aver seguito l’indicazione data da Steve Jobs. Un dettaglio che, agli occhi dei collezionisti, rende la macchina ancora più speciale e la distingue dagli altri esemplari in circolazione.

Chi all’epoca scelse di non dare retta al cofondatore di Apple difficilmente poteva immaginare le conseguenze di quella decisione. Eppure proprio quella scelta ha contribuito a fare di questo Apple 1 un oggetto unico, capace di superare la soglia del milione di dollari in un’asta e di stabilire un nuovo primato.

Il confronto tra le due vendite racconta bene la parabola di questo computer. Nel 2013 il martelletto si era fermato a EUR 612.063. Oggi lo stesso esemplare è stato aggiudicato per EUR 1.024.447, una cifra che lo colloca tra i pezzi più costosi mai venduti nella storia dei computer Apple.

Fonte: TecnoAndroid