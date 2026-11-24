Alcune figurine di argilla risalenti a circa 15.000 anni fa potrebbero essere state modellate da mani molto piccole. L’ipotesi è che dietro quei piccoli oggetti ci fossero dei bambini preistorici, impegnati a plasmare la terra non solo per gioco ma come vero strumento per imparare a conoscere il mondo che li circondava. A suggerirlo sono le tracce più umane che si possano immaginare, cioè le impronte digitali rimaste impresse nel materiale.

Si tratta di un dettaglio minuscolo eppure capace di aprire uno spiraglio su un aspetto della preistoria di cui si sa pochissimo. Quando si pensa alle comunità di quindicimila anni fa l’immagine che viene in mente riguarda quasi sempre gli adulti, la caccia, la sopravvivenza quotidiana. I più giovani restano sullo sfondo, figure quasi invisibili nei racconti sul passato. Queste statuette invece potrebbero restituire loro un ruolo concreto e soprattutto attivo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le impronte nell’argilla come finestra sull’infanzia

Il punto di partenza è semplice. L’argilla conserva quello che tocca e una volta indurita trattiene i segni lasciati da chi l’ha lavorata. Le impronte digitali rimaste sulle figurine diventano così una sorta di firma involontaria, un indizio che permette di ragionare su chi abbia effettivamente dato forma a quegli oggetti. Ed è proprio da qui che nasce l’idea che una parte di questi manufatti sia opera di bambini e non di artigiani adulti.

La prospettiva cambia parecchio le cose. Se davvero erano i più piccoli a modellare queste forme, allora le figurine di argilla non andrebbero lette soltanto come oggetti rituali o decorativi ma anche come il risultato di un’attività di apprendimento. Una specie di esercizio pratico, fatto con le mani, per comprendere la realtà attraverso la manipolazione di un materiale semplice e disponibile.

Un’idea di scuola molto prima della scuola

Parlare di istruzione preistorica può sembrare una forzatura, visto che naturalmente non esistevano aule né maestri nel senso moderno del termine. Eppure le impronte lasciate nell’argilla potrebbero rivelare proprio questo, cioè il modo in cui i bambini di quindicimila anni fa venivano in qualche forma educati. Non con lezioni teoriche ma con il fare, con la ripetizione dei gesti, con il tentativo di riprodurre ciò che vedevano.

È un approccio che rende l’infanzia di quel periodo molto meno lontana di quanto si potrebbe credere. Modellare una piccola figura significa osservare, scegliere cosa rappresentare e poi cercare di tradurlo in qualcosa di tangibile. Un processo che coinvolge attenzione, memoria e manualità. In questo senso le statuette diventano testimonianze di un percorso di crescita oltre che oggetti di un’epoca remota.

Vale la pena sottolineare che si parla di un’ipotesi e non di una certezza definitiva. Il condizionale resta d’obbligo perché l’interpretazione si basa sulle tracce fisiche rimaste nei manufatti. Tuttavia l’idea che i bambini preistorici potessero imparare a conoscere il mondo plasmando l’argilla offre una chiave di lettura nuova per oggetti che finora erano stati osservati soprattutto da altri punti di vista.

Quello che colpisce è la natura stessa della prova. Non servono iscrizioni o documenti per raccontare questa storia ma bastano i segni lasciati dalle dita su un pezzo di terra modellata. Sono quelle tracce, rimaste intatte per circa 15.000 anni, a suggerire che dietro alcune di queste figurine ci fossero mani di bambini intente a imparare.

Fonte: TecnoAndroid