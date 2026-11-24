Un canale TV personalizzato creato interamente dall’intelligenza artificiale, cucito sui gusti di chi guarda e con lo spettatore stesso nel ruolo del protagonista. È l’idea al centro di una recente domanda di brevetto di Google, che descrive un sistema capace di generare programmi su misura sfruttando i dati raccolti dagli inserzionisti sugli utenti. Chi ha sempre sognato di comparire in una propria serie potrebbe trovarci qualcosa di interessante. Altri, probabilmente, un po’ meno.

Il progetto parte da un principio piuttosto semplice. Il sistema analizza le preferenze di visione di una persona, quindi i generi e i titoli seguiti su piattaforme come YouTube, e le incrocia con informazioni di contesto ricavate dall’indirizzo IP e con dati demografici come l’età. Da questo mix di elementi nascerebbe un palinsesto pensato apposta per ogni singolo spettatore, senza bisogno di cercare cosa guardare.

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Il brevetto di Google e l’avatar protagonista

L’aspetto più curioso della proposta riguarda la possibilità di trasformare l’utente nell’eroe della storia. Il sistema prevede infatti un’opzione per costruire un avatar partendo dalle foto della persona e per replicarne la voce, così da affidarle le battute del personaggio principale. Non più quindi uno spettatore passivo ma una sorta di attore digitale, inserito dentro trame create su misura dall’algoritmo.

Nelle illustrazioni allegate alla documentazione compare un esempio piuttosto concreto. Si parla di un feed chiamato “John’s Channel”, riempito di avventure poliziesche dai toni comici, commedie romantiche e storie di fantascienza, nel caso in cui siano proprio questi i generi preferiti da John. Il servizio potrebbe produrre nuovi video partendo da comandi vocali oppure crearli in totale autonomia, senza alcuna richiesta esplicita. Va detto che il John dei disegni non sembra particolarmente entusiasta del suo canale personale.

C’è poi un dettaglio che ridimensiona parecchio la portata della notizia. Questa specifica domanda di brevetto sarebbe stata respinta, anche se Google ha comunque la possibilità di modificarla e ripresentarla. L’azienda di Mountain View, contattata per un commento, non ha risposto nell’immediato.

Canali generati dall’IA e lo scetticismo del pubblico

L’idea di un canale costruito interamente con contenuti sintetici, quelli che in rete vengono ormai chiamati in modo poco lusinghiero “slop”, non è del tutto nuova. Roku ha da poco presentato FairgroundTV, il primo canale in streaming gratuito composto esclusivamente da materiale generato dall’intelligenza artificiale. Segno che più di un’azienda del settore sta esplorando questa strada, con approcci diversi ma un obiettivo simile.

Il clima attorno all’IA generativa però resta tutt’altro che sereno. Questa tecnologia continua a suscitare diffidenza sia nelle comunità locali sia tra i normali utenti di internet. I nuovi data center realizzati per alimentare i modelli di intelligenza artificiale stanno incontrando una crescente opposizione dal basso, soprattutto per il pesante impatto in termini di consumo di energia e di acqua.

Sul fronte culturale la situazione non è molto diversa. I contenuti sintetici devono fare i conti con un rifiuto sempre più marcato, in particolare da parte del pubblico più giovane, che in larga parte ha bocciato i media prodotti dall’intelligenza artificiale considerandoli poco autentici e liquidandoli appunto come “slop”.

Fonte: TecnoAndroid