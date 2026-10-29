Alexa Photo Frame: la cornice di Amazon sceglie le foto con l’IA

Le foto scattate ogni giorno finiscono quasi sempre per restare chiuse nella memoria dello smartphone, dimenticate tra migliaia di altre immagini. Amazon prova a cambiare le cose con Alexa Photo Frame, una cornice digitale da 10 pollici che integra l’assistente vocale e si sincronizza in automatico con Amazon Photos, il servizio di archiviazione per le immagini incluso nell’abbonamento Prime. L’idea di fondo è semplice. Almeno sulla carta la cornice non richiede alcun intervento perché le foto arrivano da sole, vengono scelte dall’intelligenza artificiale e si aggiornano ogni volta che si scatta qualcosa di nuovo.

Di cornici digitali in commercio ce ne sono già parecchie, ovviamente. Secondo Amazon però questa sarebbe la prima con Alexa integrata, un dettaglio che la allontana parecchio da un semplice schermo capace soltanto di far scorrere una presentazione di immagini.

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Design, prezzi e caratteristiche di Alexa Photo Frame

Il display da 10 pollici ha una finitura semiopaca antiriflesso ed è calibrato per far assomigliare le immagini a vere stampe più che a contenuti mostrati su uno schermo. La luminosità si regola da sola in base all’ambiente circostante. Sul fronte estetico la cornice è proposta in legno vero, con le varianti betulla e noce, oppure in nero con materiale sintetico.

Per quanto riguarda i prezzi, la versione nera parte da circa 170 euro mentre quelle in legno salgono a circa 195 euro. Si tratta comunque di cifre riferite al mercato statunitense, l’unico in cui il prodotto è stato annunciato per ora.

Come Alexa+ sceglie le foto da mostrare

Il cuore del dispositivo è la gestione delle immagini affidata ad Alexa+, la versione evoluta dell’assistente inclusa con Prime. È l’intelligenza artificiale a decidere in autonomia quali scatti far comparire, valutando la qualità della foto con una preferenza per i sorrisi e la luce giusta, la stagionalità e la pertinenza rispetto alle persone selezionate. Le foto di Halloween, per fare un esempio, compaiono a ottobre e non a marzo. Il sistema sa anche cosa scartare, quindi catture dello schermo e foto di ricevute non finiranno mai sulla cornice.

Con i comandi vocali si possono fare richieste come “mostrami le foto del viaggio al mare con la mamma” oppure “mostra le foto dei bambini”, e Alexa le recupera direttamente dalla libreria. In alternativa resta possibile sfogliare le immagini a mano sullo schermo sensibile al tocco.

Amazon ha pensato anche a una funzione dedicata agli accostamenti inaspettati. L’algoritmo individua legami tra foto scattate in epoche diverse e le mette una accanto all’altra, per esempio un bambino che mangia un gelato a quattro anni vicino alla stessa scena ripetuta anni dopo. L’idea è simpatica, anche se l’effetto finale dipenderà parecchio da quanto è ricco l’archivio di chi utilizza la cornice.

Note vocali, regali e concorrenza

Un’altra novità permette di aggiungere note vocali a qualsiasi immagine, così da conservare il contesto di un momento particolare. Alexa Photo Frame si presta poi a diventare un regalo per familiari lontani. Si possono infatti caricare album interi che si aggiornano automaticamente, e in questo modo la nonna vede le foto dei nipoti appena vengono scattate senza che nessuno debba inviarle a mano.

La cornice di Amazon debutta in un mercato delle cornici digitali già piuttosto affollato, dove si trovano prodotti come SwitchBot AI Art Frame 2 che scommettono su display E Ink a colori e sulla generazione di contenuti tramite intelligenza artificiale. Al momento non ci sono informazioni su un eventuale arrivo di Alexa Photo Frame in Italia.

Fonte: TecnoAndroid