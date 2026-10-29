PlayStation 5 Prism Collection: DualSense e cover trasparenti

Sony ha deciso di rinnovare il look di PlayStation 5 con una nuova linea di accessori chiamata Prism Collection, pensata per chi vuole dare un tocco diverso alla propria postazione da gioco. La collezione comprende tre nuovi design trasparenti che riguardano sia il DualSense sia le cover PS5, e la data da segnare sul calendario è già nota visto che i preordini si apriranno ufficialmente il 10 novembre.

L’annuncio punta tutto sull’estetica. Non arrivano novità sul fronte delle funzioni o dell’hardware, almeno stando a quanto comunicato finora, ma un intervento mirato sull’aspetto esteriore di due elementi che ogni giocatore ha costantemente sotto gli occhi. Il controller lo si tiene in mano per ore, mentre la console resta lì accanto al televisore o sulla scrivania, sempre in vista. Cambiarne il colore significa modificare l’impressione generale dell’intero setup senza dover toccare nient’altro.

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Tre colorazioni trasparenti per controller e console

Il cuore della Prism Collection sta proprio nella trasparenza. Le tre varianti presentate dalla casa giapponese coinvolgono in parallelo il pad e le scocche della console, così da permettere di abbinare i due accessori e ottenere un insieme coordinato. Chi possiede già una PS5 potrà quindi intervenire sull’aspetto della macchina sostituendo le cover esterne, mentre chi cerca un nuovo controller avrà a disposizione tre alternative che si allontanano parecchio dalle classiche tinte piene.

L’effetto trasparente lascia intravedere ciò che si trova sotto la superficie e regala al DualSense un aspetto decisamente diverso rispetto alle versioni in tinta unita a cui il pubblico è abituato. Lo stesso vale per le cover, che su una console dalle dimensioni importanti come PlayStation 5 occupano buona parte della superficie visibile. Insomma, basta cambiare i pannelli laterali perché la console sembri quasi un oggetto nuovo.

Anche il nome scelto per la linea ha il suo peso. Prism richiama l’immagine di un prisma e quindi della luce che lo attraversa, un riferimento piuttosto diretto al materiale che accomuna tutti i pezzi della collezione. Le tre colorazioni condividono infatti la stessa impostazione di fondo e si differenziano per la tonalità, così da offrire un minimo di scelta senza rinunciare a un’identità comune riconoscibile al primo sguardo.

Preordini dal 10 novembre

Sul piano pratico la data chiave è quella del 10 novembre, giorno in cui partiranno ufficialmente le prenotazioni per gli accessori della nuova linea. Da quel momento sarà possibile assicurarsi sia i controller sia le cover nelle tre varianti annunciate, scegliendo se puntare su un solo elemento oppure completare l’abbinamento con entrambi i prodotti.

Per quanto riguarda i prezzi e i singoli rivenditori italiani coinvolti, i dettagli puntuali non compaiono nelle informazioni diffuse insieme all’annuncio. Chi è interessato farà bene a tenere d’occhio i principali canali di vendita in prossimità dell’apertura delle prenotazioni, quando il quadro su costi e disponibilità dovrebbe risultare più chiaro anche per il mercato italiano.

La Prism Collection per PS5 si compone quindi di tre nuove colorazioni trasparenti disponibili tanto per il DualSense quanto per le cover della console, con i preordini fissati ufficialmente al 10 novembre.

Fonte: TecnoAndroid