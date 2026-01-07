Anker al CES 2026: ricarica smart, robot evoluti e audio di nuova generazione

Anker Innovations si presenta al CES 2026 con una delle lineup più ampie e trasversali degli ultimi anni, confermando la propria ambizione di interessarsi a sempre più prodotti per consumatori. Dalla ricarica intelligente ai robot per la casa, passando per audio e proiezione, il gruppo porta a Las Vegas una visione chiara: dispositivi più potenti, compatti e capaci di adattarsi automaticamente alle esigenze dell’utente.

Sotto il marchio Anker, il focus è tutto sulla nuova generazione di prodotti per la ricarica. Il protagonista è il Nano Charger da 45W con Smart Display, un caricatore pieghevole a 180° che abbina dimensioni ridotte a una gestione avanzata dell’energia. Il display integrato fornisce informazioni in tempo reale su potenza e temperatura, mentre i sistemi di protezione evoluti puntano a preservare la salute della batteria nel lungo periodo. Accanto a lui debutta la Prime Wireless Charging Station 3-in-1, pensata per l’ecosistema mobile moderno, con ricarica wireless Qi2 fino a 25W, raffreddamento attivo e struttura pieghevole per l’uso in mobilità.

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Per chi lavora alla scrivania, Anker amplia l’offerta con la Nano Power Strip 10-in-1, che unisce prese tradizionali, porte USB-C ad alta potenza e un sistema di fissaggio a clamp. Affiancata dalla Nano Docking Station 13-in-1, una soluzione pensata per la produttività avanzata, capace di gestire triplo display e trasferimenti dati ad alta velocità.

Robot e smart home sempre più autonomi

Il marchio porta al CES 2026 un’evoluzione concreta della smart home. Il nuovo Robot Vacuum Omni S2 introduce un sistema di lavaggio ad acqua pressurizzata e una potenza di aspirazione elevata, supportati da intelligenza artificiale capace di riconoscere ambienti e superfici. L’obiettivo è ridurre al minimo l’intervento umano, adattando automaticamente ogni parametro di pulizia.

Nel segmento sicurezza, spiccano Video Doorbell S4 e Solar Wall Light Cam S4, che puntano su risoluzioni elevate, tracciamento avanzato dei soggetti e alimentazione solare per un utilizzo continuo. Completa il quadro la Smart Lock E40, una serratura con riconoscimento facciale 3D e integrazione nei principali ecosistemi domotici.

Soundcore e l’intrattenimento che cambia forma

Con soundcore, Anker esplora nuove soluzioni audio. Gli AeroFit 2 Pro combinano design open-ear e cancellazione attiva del rumore, mentre i nuovi speaker portatili e i proiettori Nebula puntano su versatilità e semplicità d’uso. In particolare, il Nebula X1 Pro alza l’asticella con proiezione laser 4K, audio surround wireless e configurazione automatica assistita dall’AI.

Una strategia premiata

A confermare la solidità dell’approccio, diversi prodotti Anker, eufy e soundcore hanno ricevuto riconoscimenti nell’ambito degli Innovation Awards del CES 2026. Un segnale chiaro di come l’azienda stia puntando non solo su specifiche tecniche, ma su soluzioni concrete e mature.

Il CES 2026 segna quindi un passaggio importante per Anker: meno gadget isolati e più ecosistemi intelligenti, pensati per semplificare davvero la vita di tutti i giorni.