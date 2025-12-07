Android soluzione anti-truffa per gli anziani in test: ecco come funziona

Android sta sperimentando negli Stati Uniti una protezione pensata per contrastare le truffe basate sull’ingegneria sociale, un fenomeno sempre più diffuso che colpisce in particolare le persone meno esperte nell’uso degli strumenti digitali. L’obiettivo è bloccare uno degli schemi più comuni: il criminale telefona fingendosi un istituto affidabile e convince la vittima ad attivare la condivisione dello schermo mentre accede all’app bancaria. In questo modo può ottenere informazioni sensibili o manipolare un trasferimento di denaro.

Il nuovo sistema interviene proprio in questo momento critico. Se la chiamata arriva da un numero non salvato in rubrica, la condivisione dello schermo è attiva e si tenta di aprire l’app della banca, Android mostra un avviso che evidenzia i rischi dell’operazione. Sullo schermo compare anche un pulsante rosso, pensato per interrompere immediatamente la telefonata e la condivisione. Qualora non venisse premuto, il sistema introduce un’attesa di 30 secondi prima di consentire di procedere. Secondo Google, questo breve intervallo serve a spezzare la pressione psicologica creata dal truffatore, che spesso sfrutta urgenza e panico per manipolare la vittima.

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I test in corso e il supporto degli istituti finanziari

Questa funzione è stata provata per la prima volta nel Regno Unito all’inizio dell’anno e, secondo Big G, ha già permesso a migliaia di persone di interrompere chiamate potenzialmente pericolose. Le categorie più a rischio sono spesso individui soli, fragili o poco consapevoli delle minacce informatiche, particolarmente esposti alle tecniche di persuasione messe in atto dai criminali.

La fase di test è ora attiva anche negli Stati Uniti, con il supporto di alcune realtà fintech come Cash App e di banche tra cui JPMorganChase. Coinvolgendo banche ed istituti finanziari, tutto diventa più efficace, anche la protezione degli utenti.

Almeno per ora però quelli italiani non sanno quando potranno beneficiarne, ma la funzione sarà compatibile con tutti i dispositivi che eseguono Android 11 o versioni successive. L’espansione internazionale dipenderà dai risultati dei test e dalle collaborazioni con le realtà bancarie locali.