Android Auto 18.1 è stabile: nel codice spuntano tracce di Cielo

Google ha avviato la distribuzione di Android Auto 18.1, il nuovo aggiornamento della piattaforma che il colosso di Mountain View ha pensato per rendere più piacevole la vita degli utenti durante i loro spostamenti in auto. Non si tratta di una release ricca di sorprese e chi spera in cambiamenti vistosi probabilmente non troverà granché di diverso sullo schermo della propria vettura. Eppure questa versione ha comunque un suo peso, perché conferma che il lavoro sulle modifiche destinate ad arrivare più avanti prosegue senza interruzioni.

Il team di sviluppatori dedicato ad Android Auto non sembra infatti concedersi pause. Il ritmo con cui si susseguono le nuove build è piuttosto serrato e lo dimostra bene la cronologia delle ultime settimane, che disegna un percorso abbastanza lineare dalla prima release della serie 18 fino al rilascio di queste ore.

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Dalla beta alla versione stabile in poche settimane

Per ricostruire il quadro bisogna tornare alla metà di ottobre, quando è stato pubblicato Android Auto 18.0. Alla fine dello stesso mese è poi comparsa la beta della 18.1, cioè il passaggio intermedio che di solito precede la distribuzione su larga scala. Ed è proprio da quella build di prova che l’azienda statunitense è partita per arrivare al traguardo attuale.

A quanto pare l’ottimizzazione di quest’ultima release è andata avanti a gonfie vele, tanto che a Mountain View hanno potuto dare il via al rilascio della versione stabile. Come spesso accade con questi aggiornamenti la diffusione avviene in modo graduale e nel giro di qualche giorno l’app dovrebbe raggiungere tutti gli utenti. Chi non la vede ancora comparire sul proprio smartphone deve quindi soltanto pazientare un po’.

Sul fronte delle novità vere e proprie il discorso è breve. Non dovrebbero esserci funzionalità inedite visibili a chi si mette al volante, e l’interfaccia resta sostanzialmente quella già conosciuta. Il lavoro più interessante però si svolge lontano dagli occhi degli utenti, perché dietro le quinte continua l’affinamento di alcune funzioni sulle quali gli sviluppatori di Google sono impegnati già da parecchio tempo.

Il redesign Cielo prende forma nel codice

Ed è qui che la nuova build diventa più curiosa di quanto sembri a prima vista. Nel codice di Android Auto 18.1 sono infatti emersi nuovi riferimenti a Cielo, il nome che dovrebbe indicare l’attesa riprogettazione della piattaforma. Parliamo di un rinnovamento piuttosto atteso, che stando a queste tracce interesserebbe diversi elementi del sistema e non soltanto qualche dettaglio grafico.

Tra le voci individuate spiccano in particolare il ridimensionamento delle mappe e le animazioni, due aspetti che toccano da vicino l’esperienza quotidiana di chi usa Android Auto per orientarsi in città o lungo un viaggio. Il fatto che questi riferimenti continuino ad apparire release dopo release lascia intendere che il progetto sia ancora in piena fase di sviluppo e che il gruppo di lavoro ci stia mettendo mano con costanza.

Sulle tempistiche invece non c’è ancora nulla di definito. Al momento non è noto quando il redesign Cielo verrà effettivamente implementato e reso disponibile al pubblico, per cui l’attuale aggiornamento va considerato più come un tassello di un lavoro ancora in corso che come un punto d’arrivo.

Per chi desidera installare la nuova versione o semplicemente verificare di avere l’ultima release disponibile, l’applicazione si può scaricare dal Google Play Store, dove Android Auto 18.1 sta arrivando progressivamente su tutti i dispositivi compatibili.

Fonte: TecnoAndroid