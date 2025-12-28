Android 16: tornano i pulsanti separati per Wi-Fi e dati mobili, addio al riquadro “Internet”

Dopo anni di lamentele da parte degli utenti, Google è pronta a correggere una delle scelte più controverse introdotte con Android 12: la fusione dei pulsanti Wi-Fi e dati mobili nel famigerato riquadro “Internet”. Secondo quanto scoperto nel codice della versione QPR2 di Android 16, la casa di Mountain View starebbe finalmente riportando i toggle separati per le due connessioni all’interno del pannello delle Impostazioni rapide. Un ritorno alla semplicità che molti attendevano da tempo, e che segnerebbe la fine di uno dei cambiamenti più criticati nella storia recente di Android.

Il ritorno della semplicità

Dal 2021 in poi, con il debutto di Android 12, Google aveva deciso di unificare Wi-Fi e rete mobile sotto un’unica voce, denominata “Internet”. Lo scopo ufficiale era quello di evitare disattivazioni accidentali del Wi-Fi, che in molti casi portavano a un maggiore consumo di dati mobili. Il problema? L’operazione richiedeva un passaggio in più per attivare o disattivare le connessioni, costringendo gli utenti ad aprire un secondo pannello ogni volta.

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Sin dal primo giorno, la comunità Android ha criticato questa decisione, giudicandola una complicazione inutile. Sono nate persino app di terze parti e mod ADB per ripristinare i vecchi pulsanti, ma si trattava di soluzioni tecniche poco accessibili all’utente medio.

Android 16 QPR2: verso un’interfaccia più intuitiva

Ora, tutto sembra pronto per un’inversione di rotta. L’analisi del codice AOSP (Android Open Source Project) ha rivelato riferimenti espliciti al ripristino dei due pulsanti separati — uno per il Wi-Fi e uno per i dati mobili — direttamente nel pannello rapido. Il cambiamento si inserisce in una più ampia revisione dell’interfaccia prevista con Android 16, orientata alla semplificazione dell’esperienza d’uso. Google punterebbe così a un compromesso: gli utenti potranno scegliere se mantenere il pannello unificato “Internet” oppure tornare ai controlli individuali, più rapidi e immediati. Questo restyling, già intravisto nei primi test interni, si affianca ad altri piccoli ritocchi estetici e funzionali in arrivo con Android 16, come nuove animazioni, menu più coerenti e opzioni di personalizzazione avanzate per i quick settings.

Una richiesta che arriva da lontano

Il malcontento per il riquadro “Internet” non è mai davvero svanito. Nelle community di utenti e sviluppatori, la richiesta di ripristinare i toggle separati è tra le più popolari degli ultimi anni.

Persino alcuni produttori — tra cui Samsung e Xiaomi — avevano già provveduto a reintrodurre pulsanti distinti nelle proprie interfacce personalizzate, a conferma di quanto fosse sentita l’esigenza di una gestione più diretta della connettività.