Amplificatori audio: quando conviene davvero acquistarne uno

Gli amplificatori audio restano ancora oggi tra i prodotti più venduti nel mondo del suono domestico, e la ragione è piuttosto semplice da individuare. Si tratta infatti di uno dei pochi dispositivi in grado di migliorare un sistema audio in modo concreto, senza limitarsi a promesse vaghe o a ritocchi estetici. Eppure davanti agli scaffali dei negozi la domanda sorge spontanea, perché non sempre è chiaro se un amplificatore rappresenti davvero un salto di qualità o finisca per essere soltanto un gadget costoso da aggiungere alla collezione.

Chi entra in un negozio di elettronica con l’intenzione di dare nuova vita al proprio impianto se ne accorge quasi subito. Basta accennare al desiderio di ottenere un suono migliore perché i commessi propongano una lunga serie di accessori diversi, ognuno presentato come la soluzione ideale. Il mercato offre mille alternative, alcune utili e altre decisamente meno, e orientarsi tra tutte queste proposte non è affatto scontato. Così la questione centrale diventa un’altra, cioè capire se l’amplificatore sia sempre e comunque la risposta giusta oppure se esistano casi in cui la spesa non ha molto senso.

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Prima dell’acquisto conviene capire a cosa serve un amplificatore

Prima di mettere mano al portafoglio è utile fare un passo indietro e chiarire il ruolo di questo componente all’interno della catena audio. Conoscere il suo funzionamento permette di valutare con maggiore lucidità se l’amplificatore possa essere la scelta corretta per le proprie esigenze, evitando acquisti fatti d’impulso o spinti soltanto dal consiglio di un venditore. Non si tratta di un dettaglio tecnico riservato agli appassionati più esperti, ma di un’informazione di base che aiuta chiunque a spendere meglio i propri soldi.

Il punto di partenza riguarda la natura stessa dei segnali musicali. La maggior parte dei segnali audio che arrivano dalle varie sorgenti possiede una potenza troppo bassa per riuscire a far funzionare da sola un paio di diffusori. Questo vale in particolare per gli altoparlanti passivi, cioè quelli privi di un sistema di amplificazione al proprio interno, che hanno bisogno di ricevere un segnale già rinforzato per poter suonare come dovrebbero.

Dal giradischi agli altoparlanti passando per lo stadio di amplificazione

Un esempio molto chiaro arriva dal mondo dell’analogico. Il segnale prodotto dalla testina di un giradischi è talmente debole da non poter pilotare direttamente gli altoparlanti passivi, e senza un intervento intermedio la musica incisa sul vinile resterebbe praticamente inascoltabile. È proprio in questo passaggio che entra in gioco l’amplificazione, il cui compito è appunto portare il segnale a un livello adeguato per muovere i diffusori.

Per questa ragione i sistemi audio hanno sempre bisogno di uno stadio di amplificazione, che può essere gestito in due modi differenti. In alcuni casi si trova già integrato all’interno di un altro dispositivo dell’impianto, mentre in altri viene affidato a un apparecchio esterno dedicato esclusivamente a questa funzione. La differenza tra le due soluzioni non è di poco conto, perché da qui dipende in buona parte la valutazione sull’opportunità di acquistare un amplificatore separato. Chi possiede già un impianto con amplificazione integrata dovrà quindi chiedersi se un componente esterno porterebbe davvero dei benefici, mentre chi utilizza diffusori passivi collegati a una sorgente dal segnale debole come un giradischi si troverà comunque nella necessità di affidarsi a uno stadio di amplificazione per far suonare il proprio sistema audio.

Fonte: TecnoAndroid