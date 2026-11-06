AMD vola con i data center: segmento a +97% nel terzo trimestre

Chi associa ancora il nome di AMD soprattutto ai processori per computer fissi e portatili dovrebbe guardare con attenzione gli ultimi numeri diffusi dall’azienda. Nel terzo trimestre 2026 il gruppo guidato da Lisa Su ha registrato un fatturato di circa 11,5 miliardi di euro, e a trainare questo risultato non è stato il mercato dei PC ma quello dei data center. Una divisione che ormai pesa per quasi due terzi dei ricavi complessivi e che sta ridisegnando l’identità stessa della società americana.

Il dato che colpisce di più riguarda proprio la crescita di questo comparto. Il segmento Data Center è salito del 97% e il cambio di passo è evidente anche a chi non segue da vicino il settore dei semiconduttori. Per anni il marchio è stato percepito come lo sfidante storico nel mondo dei processori desktop, quello che si giocava quote di mercato sugli scaffali dei negozi di elettronica e nelle configurazioni dei videogiocatori più esigenti. Oggi il baricentro si è spostato altrove, dentro le grandi infrastrutture che ospitano server, servizi cloud e potenza di calcolo destinata alle aziende.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il peso crescente dei server nei conti di AMD

Guardare i conti trimestrali di AMD significa ormai leggere soprattutto la storia di un’azienda che vende tecnologia per i centri di elaborazione dati. Quasi due terzi del giro d’affari arrivano da lì, una proporzione che fino a non molto tempo fa sarebbe sembrata difficile da immaginare per un produttore così legato all’immagine del computer personale. Il comparto dei processori per PC naturalmente esiste ancora e continua a contribuire ai risultati, ma il suo ruolo appare sempre più secondario rispetto a quello dei chip pensati per i server.

La quasi duplicazione del fatturato legato ai data center racconta anche la direzione presa dal mercato nel suo insieme. La domanda di capacità di calcolo continua ad aumentare e le società che gestiscono queste infrastrutture hanno bisogno di componenti sempre più potenti ed efficienti. In questo scenario la casa di Santa Clara ha trovato uno spazio enorme, tanto da trasformare quella che un tempo era una delle tante linee di prodotto nel vero motore dell’intera attività. Il risultato complessivo del trimestre, pari appunto a circa 11,5 miliardi di euro, va letto quindi con questa chiave. Non si tratta semplicemente di un buon periodo per le vendite ma di una trasformazione strutturale del modello di business, con una fetta sempre più ampia dei ricavi che dipende dalle richieste delle grandi realtà del cloud e dei servizi digitali.

Le previsioni di Lisa Su per il 2027

A rendere ancora più interessante il quadro sono le aspettative espresse dalla numero uno dell’azienda. Lisa Su guarda già al prossimo anno con obiettivi decisamente ambiziosi e ha indicato una prospettiva molto chiara sul fronte dei ricavi server. Secondo le sue previsioni il 2027 sarà l’anno in cui questa voce del bilancio arriverà a raddoppiare, confermando la traiettoria già osservata negli ultimi mesi.

Se questa stima dovesse concretizzarsi il peso dei data center sui conti della società diventerebbe ancora più schiacciante rispetto a quello attuale. Già oggi la divisione rappresenta quasi due terzi del fatturato e una crescita di questa portata la porterebbe a dominare in modo netto la composizione delle entrate. Per gli osservatori del settore è il segnale di un cambio di identità ormai compiuto, con il produttore che un tempo veniva citato soprattutto nelle recensioni di schede madri e processori da gaming e che adesso costruisce la propria forza sulle infrastrutture digitali.

Le indicazioni arrivate dal vertice di AMD vanno proprio in questa direzione. Dopo un terzo trimestre 2026 chiuso con il comparto server cresciuto del 97% la previsione per il prossimo anno è quella di un ulteriore raddoppio dei ricavi legati ai server nel corso del 2027.

Fonte: TecnoAndroid