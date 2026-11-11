AMD Radeon, bug nei driver potrebbe usurare gli SSD a PC fermo

Un bug nei driver Radeon potrebbe consumare lentamente gli SSD di alcuni utenti, anche quando il computer resta acceso senza fare praticamente nulla. Di solito un’unità a stato solido passa buona parte della giornata quasi a riposo, ma su certi sistemi con schede AMD le cose sembrano andare in modo diverso. Secondo diverse segnalazioni, l’AMD External Events Utility (EEU), il componente che viene installato insieme ai driver grafici, continuerebbe a scrivere dati sull’unità di archiviazione senza sosta. La questione è tornata d’attualità l’8 novembre, quando un utente di Reddit con il nickname darklinkpower ha raccolto le testimonianze su questa insolita attività del disco.

Uno dei possessori di una Radeon sostiene che il problema abbia intaccato in silenzio la salute dell’SSD per oltre un anno, con una perdita dell’1% ogni mese per 16 mesi consecutivi. Un altro ha misurato scritture costanti di circa 5 MB/s con il PC completamente inattivo. AMD ha riconosciuto l’esistenza del difetto. Il 21 ottobre, rispondendo sul forum della propria community, un rappresentante dell’azienda ha confermato che sono in corso verifiche con l’obiettivo di risolvere tutto in una futura versione dei driver. Poco dopo un secondo portavoce si è scusato su Reddit spiegando che la correzione dovrebbe arrivare, almeno nelle speranze, già con il prossimo rilascio.

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Non è nemmeno la prima volta che l’EEU finisce sotto accusa. Lo scorso novembre era emerso un problema simile legato ai driver del chipset AMD, con un utente che aveva scoperto come il software aggiornasse di continuo un file di log ogni volta che un elemento sullo schermo veniva spostato o ridimensionato. In quell’occasione ci si era chiesti anche se fermare il servizio potesse compromettere il funzionamento di FreeSync. Le segnalazioni attuali però riguardano una situazione differente, con scritture che quasi non si interrompono mai, persino a computer fermo.

Quanto pesano davvero queste scritture sull’SSD

Fare due conti aiuta a capire la portata della faccenda. Con un flusso di 5 MB/s un SSD riceverebbe circa 18 GB di dati ogni ora, cioè 432 GB nell’arco di una giornata. Un mese intero di attività ininterrotta porterebbe il totale vicino ai 13 TB. Questo non significa automaticamente che tutti quei dati finiscano sulla memoria NAND vera e propria. I controller delle unità a stato solido sfruttano tecniche come il caching e il wear leveling per gestire le informazioni in arrivo, per cui non è ancora noto quanta parte di quel traffico si traduca in un’usura reale delle celle. Anche la perdita dell’1% di salute al mese dichiarata da un utente non ha trovato finora conferme indipendenti.

C’è poi un altro elemento che complica il quadro. Non sembra esserci uno schema preciso legato alle diverse versioni dei driver Adrenalin. Le segnalazioni arrivano da sistemi con Adrenalin 26.19.2 ma anche da configurazioni con release più vecchie, segno che il difetto potrebbe non riguardare soltanto l’ultimo aggiornamento. Le note di rilascio di Adrenalin 26.20.2, pubblicate il 30 ottobre, non citano il problema. Al momento è quindi difficile individuare quali versioni, quali combinazioni hardware o quali configurazioni ne siano responsabili.

Come verificare il problema e le soluzioni provvisorie

Il primo passo più sensato è controllare se il proprio computer è davvero coinvolto. Basta aprire il Monitoraggio risorse di Windows premendo Win + R, digitare resmon e spostarsi nella scheda Disco. Ordinando i processi in base all’attività di scrittura, occorre cercare eventuali scritture prolungate provenienti da atieclxx.exe o atiesrxx.exe.

Gli utenti hanno individuato due possibili rimedi temporanei. Il primo prevede di aprire l’applicazione Servizi di Windows con Win + R, inserire services.msc e cercare la voce AMD EEU, per poi arrestare il servizio oppure impostarne l’avvio su Disabilitato. Questa strada sembra bloccare le scritture eccessive, anche se non si tratta di una soluzione del tutto pulita. Il secondo metodo consiste nel disattivare il Resizable Bar (ReBAR), che secondo un altro utente avrebbe fermato l’attività del disco senza dover toccare l’EEU. Anche qui c’è un rovescio della medaglia, perché il ReBAR può migliorare le prestazioni nei giochi permettendo al sistema di accedere in modo più efficiente alla memoria della scheda video. Per questo motivo chi possiede una Radeon farebbe bene a tenere d’occhio l’attività dell’archiviazione prima di disattivare subito i servizi dei driver o modificare le impostazioni del BIOS. AMD ha fatto sapere che una correzione è in lavorazione, ma non ha ancora comunicato una data di rilascio ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid