Amazon vs Antitrust: la battaglia arriva al Consiglio di Stato

31 Sembra che la saga infinita tra Amazon e l’Antitrust italiana non ne voglia sapere di arrivare ai titoli di coda. Anzi, se fosse una serie TV, saremmo probabilmente all’inizio di una stagione piena di intrighi legali e colpi di scena inaspettati. L’ultimo aggiornamento ci porta direttamente nelle aule del Consiglio di Stato, dove la disputa è appena salita di livello. Come riportato da MF-Milano Finanza, ci troviamo davanti a un paradosso tipico delle grandi battaglie giudiziarie: sia Amazon che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno deciso di impugnare la precedente sentenza del Tar del Lazio. In pratica, nessuno è rimasto contento della decisione presa a settembre 2025, e ora si ricomincia da capo con ancora più determinazione.