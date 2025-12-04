Amazon SHOCK: lo sconto folle è sul notebook HP

Tutti possono effettivamente acquistare in questi giorni un notebook HP a basso prezzo, il modello in questione, disponibile su Amazon a prezzo basso, è il 17-cn3002sl, si tratta di una variante con display da 17 pollici di diagonale (precisamente 17,3 pollici), tecnologia IPS LCD, trattamento antiriflesso, e soprattutto una risoluzione che può raggiungere il FullHD.

Il notebook è caratterizzato dalla presenza di un processore Intel Core i7 1335U, perfetto per la migliore gestione energetica possibile, senza tralasciare o dimenticare le prestazioni, poiché comunque viene supportato dalla presenza di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. La scheda grafica è la Intel Iris Xe, integrata direttamente sulla scheda madre, promette prestazioni nel complesso discrete, senza riuscire a distinguersi dalla massa.

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Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, con pochissima personalizzazione software, in questo modo l’utente riesce a godere di una esperienza Windows stock, senza ingerenze esterne. La colorazione argento conferisce eleganza e rende il prodotto adatto anche per un uso lavorativo, mentre lo chassis realizzato nel giusto mix tra plastica e metallo è perfetto per una maggiore resistenza e affidabilità anche sul lungo periodo.

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Amazon, che sconto oggi sul notebook HP

La spesa per l’acquisto di questo notebook è decisamente più bassa del normale, difatti si parte da un listino di 849,99 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento finale di soli 629,99 euro. L’ordine, da effettuare subito a questo link, prevede la consegna gratuita a domicilio con garanzia della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica che l’utente potrebbe riscontrare in fase di utilizzo. Effettuate subito l’ordine qui, ricordando che il prezzo potrebbe variare in tempi molto brevi.