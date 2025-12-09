Amazon SHOCK con l’offerta di 400 euro sull’Asus ROG Strix G16 (2025)

E’ arrivato il momento di iniziare a pensare al vostro dispositivo da gaming preferito, in questi giorni su Amazon è stata attivata una promozione molto interessante su ASUS ROG Strix G16 (2025), notebook di assoluta qualità che viene scontato solo per poco tempo anche di 400 euro rispetto al valore originario di listino.

L’occasione è ghiottissima, forse una delle migliori degli ultimi anni, ma quale è la scheda tecnica di riferimento? tutto parte da un processore di altissima qualità, AMD Ryzen 9 8940HZ, che viene completato dalla configurazione con 32GB di RAM e 2TB di memoria interna su SSD. Fino a questo punto si tratterebbe di un prodotto performante, ma non da gaming, ed è ora che riesce a dare il meglio di sé con la presenza della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB, una GPU dedicata che molti sognano di poter acquistare, e che oggi può essere vostra direttamente installata all’interno del notebook.

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Il display è sufficientemente ampio, è un LCD di buona qualità con risoluzione elevata, ma soprattutto con un refresh rate a 165Hz, assolutamente ideale per il gaming competitivo, come gli FPS. Il sistema operativo è Windows 11, con la sola personalizzazione dettata dalla presenza dell’Armour Crate, centro nevralgico per il controllo del device.

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Amazon, la promo shock con l’offerta di 400 euro

Se volete acquistare un prodotto da gaming con sconto interessante, siete nel posto giusto. Il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo prevede una riduzione di circa 400 euro dal listino iniziale di 2299 euro, in questo modo il consumatore si ritrova a poter abbracciare un offerta del 19%, e dover versare un contributo finale corrispondente di 1869 euro (sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi). Acquistate subito il prodotto a questo link.