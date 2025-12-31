Amazon SCONTA Asus Vivobook S16 a un prezzo INCREDIBILE

Gli ultimi giorni dell’anno portano sconti mai visti prima d’ora, con la possibilità di mettere le mani su un notebook ASUS Vivobook S16, pagandolo decisamente meno del suo listino iniziale. Il prodotto, contrassegnato dal codice M3607KA, presenta una diagonale da 16 pollici, con finitura opaca (ottima così non ha riflessi), ma soprattutto si appoggia alla tecnologia OLED per raggiungere un livello qualitativo maggiore.

Essendo comunque un notebook di fascia media, il display purtroppo si ferma a soli 60Hz di refresh rate, ma la risoluzione massima in FullHD, e la possibilità di affidarsi a un OLED, permettono di ottenere una resa complessiva di livello veramente elevato. Il processore è di casa AMD, precisamente parliamo di AMD Ryzen AI 5 330, un SoC di discreta qualità che riesce a garantire buone performance, riuscendo comunque a permettere di raggiungere vette impostanti con 16GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD.

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Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software, per il godimento di una buona esperienza, senza limiti o vincoli particolari cui è necessario sottostare.

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Amazon, ecco la promozione su Asus Vivobook S16

Il notebook Asus Vivobook S16 può essere vostro oggi con un investimento finale davvero irrisorio, dovete sapere infatti che la spesa richiesta al consumatore è di soli 710 euro, così da essere sicuri di poter accedere alla migliore promozione del momento su Amazon. L’acquisto è da effettuare il prima possibile a questo link.

Lo chassis, prevalentemente realizzato in plastica, è comunque molto elegante e piacevole alla vista, in questo modo l’utente si ritrova a poter utilizzare un prodotto che può avvicinarsi senza troppi problemi al mondo aziendale, oltre che essere quasi un pezzo da esporre nella propria abitazione, senza sfigurare in alcun modo.