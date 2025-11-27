Amazon quasi REGALA il POCO M7 con il suo Black Friday: ecco l’offerta

Amazon apre le porte del proprio store di e-commerce con uno sconto assolutamente imperdibile, il POCO M7, smartphone di fascia media che nasconde però un’anima decisamente più performante, può essere vostro oggi con un investimento finale di soli 129 euro.

La scheda tecnica di questo smartphone mette nelle mani degli utenti un display da 6,88 pollici di diagonale, è un IPS LCD abbastanza standard con refresh rate a 120Hz, passando anche per la sua risoluzione di 720 x 1640 pixel, ben 260 ppi e 16 milioni di colori. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 4 Gen2, octa-core con una frequenza di clock a 2,2GHz, affiancato da una GPU Adreno 613, che viene completata dalla configurazione con 8GB di RAM e memoria interna variabile tra 128 o 256GB (espandibili comunque con microSD fino a 1TB).

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Il tutto vi porta verso un comparto fotografico di alto profilo, con un sensore principale da 50 megapixel, risoluzione di 4163 x 3122 pixel, apertura F1.8 e possibilità di registrare video in FullHD a 30fps. Anteriormente, al contrario, si trova un sensore da 8 megapixel con apertura F2. In termini di connettività, infine, il prodotto propone WiFi 802.11 ac, bluetooth 5.0, USB type-C 2.0 e chip GPS.

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Amazon, il prezzo di POCO M7 è in caduta libera

Il POCO M7 costa davvero pochissimo in questi giorni, difatti la spesa che bisogna sostenere per il suo acquisto è di soli 129,90 euro, partendo da un listino di 189,90 euro. Un valore finale dell’ordine decisamente basso e conveniente, fruibile subito qui.

Uno dei punti cardini di questo smartphone è chiaramente la batteria, componente da 7000mAh che copre perfettamente anche due giorni di utilizzo, prima di portare il consumatore a dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Un prodotto che a tratti può davvero essere considerato un battery phone.