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Amazon: prezzo da OUTLET per questo smartphone Samsung Galaxy

Il prezzo di vendita per questo Samsung Galaxy su Amazon è davvero da outlet, costa poco.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Amazon: prezzo da OUTLET per questo smartphone Samsung Galaxy

Una promozione assurda, tra le migliori del momento, abbraccia sicuramente Samsung Galaxy A16, smartphone di fascia bassa che vuole fare la differenza in un mercato ricco di occasioni e di soluzioni che possono letteralmente far sognare e soddisfare tutte le esigenze dei tanti consumatori interessati all’acquisto di prodotti di tecnologia. L’attuale prezzo di vendita disponibile su Amazon è uno dei più bassi di sempre.

Leggere la scheda tecnica di un dispositivo dedicato alla fascia bassa è sicuramente sempre da considerarla come tale, il prodotto integra un display da 6,7 pollici di diagonale, si appoggia alla tecnologia Super AMOLED per raggiungere una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, fermo restando avere anche una densità di 385 ppi e un refresh rate perfetto con i suoi 90Hz e 16 milioni di colori. Il processore è il Samsung Exynos 1330, octa-core con frequenza di clock a 2,4GHz, passando anche per la GPU Mali-G68 Mp2, con alle spalle 4GB di RAM e un buon quantitativo di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1,5TB).

Il comparto fotografico presenta, nella parte posteriore, ben 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, passando anche per l’ultragrandangolare da 5 megapixel, e un effetto bokeh da 2 megapixel. Spostando l’attenzione nella parte anteriore, invece, ecco arrivare il sensore da 13 megapixel con apertura F2.

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Amazon, il prezzo outlet sul Samsung Galaxy A16 è ottimo

L’offerta disponibile in questi giorni sul Samsung Galaxy A16 è sicuramente una delle migliori in circolazione, anche perchè in questo modo il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 116,90 euro per il suo acquisto definitivo. Ordinatelo subito collegandovi qui.

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