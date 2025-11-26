Amazon Leo Ultra: presentata l’antenna satellitare da 1 gbps

La diffusione della connettività satellitare sta entrando in una nuova fase. Ciò grazie ad Amazon che ha presentato Leo Ultra, un dispositivo pensato per clienti aziendali e istituzionali. Quest’ultimo arriva in un momento in cui la tecnologia satellitare si sta facendo spazio come alternativa concreta alle reti terrestri. Ciò soprattutto in contesti remoti o difficilmente raggiungibili. Amazon ha avviato una fase di preview per le imprese. Consentendo ai primi utilizzatori di testare il sistema prima del lancio commerciale previsto per il prossimo anno. La rete satellitare di Amazon Leo ha recentemente superato quota 150 satelliti in orbita bassa. Segnando un passo fondamentale per la verifica delle capacità del servizio su larga scala. L’iniziativa punta a fornire una connessione stabile e veloce a settori in cui i dati sono essenziali e dove sono necessarie continuità della rete e qualità del collegamento.

Amazon Leo Ultra: ecco i dettagli

Il dispositivo si basa su una antenna phased array capace di raggiungere fino a 1 gigabit al secondo in download e circa 400 megabit al secondo in upload. La struttura integrata elimina elementi meccanici, riducendo la necessità di manutenzione e facilitando l’installazione in ambienti soggetti a vento, pioggia o temperature estreme. A rendere possibile la trasmissione efficiente è un chip sviluppato internamente da Amazon. Accompagnato da algoritmi proprietari che gestiscono le frequenze radio e l’elaborazione del segnale, riducendo la latenza e rendendo possibili applicazioni come telemetria, controllo remoto e conference call.

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Un altro elemento distintivo è la capacità di integrarsi con le reti private, collegando direttamente i flussi dati ai carichi di lavoro su Amazon Web Services tramite circuiti dedicati configurabili. Tale possibilità velocizza la messa in funzione di infrastrutture sicure, riducendo la dipendenza dalle reti pubbliche. Leo Ultra è, inoltre, supportato da un pacchetto di servizi enterprise-grade, che include strumenti di gestione di rete intuitivi, cifratura avanzata e assistenza prioritaria continua.

La fase di test coinvolge già alcune realtà selezionate, tra cui compagnie aeree, operatori energetici e società logistiche. Le quali utilizzeranno sia Leo Ultra sia Leo Pro in contesti reali. L’obiettivo è affinare funzionalità e strumenti, preparando il terreno per una diffusione più ampia. Con tale iniziativa, Amazon contribuisce a ridefinire il ruolo della connettività satellitare come alternativa concreta e affidabile alle reti tradizionali.