Laptop HP 15.6″ FHD a un prezzo mai visto prima: oggi su Amazon costa 309,99€

Avreste mai immaginato di poter acquistare un laptop a un prezzo di circa 300 euro? Ebbene, non è uno scherzo ma solamente una fantastica offerta proposta da Amazon. Questa offerta vi consente infatti di cambiare il vostro vecchio dispositivo con un modello innovativo. Oggi il laptop HP 15-fd0009sl è disponibile con uno sconto dell’11%.

Non passa inosservato il display che contraddistingue questo device. Un 15,6″ con risoluzione Full HD (1920 X 1080p) con antiriflesso e 250 Nits di luminosità. Tali caratteristiche dunque consentono di avere sempre esperienze d’uso con una qualità visiva perfetta.

Laptop HP 15-fd0009sl in offerta su Amazon

Se da tempo volete acquistare un nuovo laptop, questa è l’occasione perfetta per poter acquistare un device con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Non a caso, questo modello a marchio HP implementa il processore Intel Core i3-N305 che offre fino a 3,8 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost.

Tra i tanti punti di forza di questo laptop c’è anche Windows 11 che ti permette di svolgere ogni attività in modo veloce, facile e divertente in ogni istante. Dunque, ogni sessione d’uso di questo dispositivo diventa fluida e immersiva.

Per una cifra davvero folle, potete avere a portata di mano anche 8GB DDR4 di RAM da 3200Mhz integrata, non espandibile. Inoltre, per un avvio istantaneo è presente un SSD PCI express NVMe M.2 da 256GB. Non manca, inoltre, una fotocamera HP True Vision 720p HD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati.

Perché attendere ancora se questo device si contraddistingue grazie a eccellenti caratteristiche tecniche? Approfittate subito dello sconto messo a disposizione da Amazon per poter acquistare questo laptop HP a soli 309,99 euro anziché 349,99 euro. Inutile ribadire che a questo prezzo non si trova niente di meglio sul mercato.