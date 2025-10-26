Starlink: 10mila satelliti in orbita intasano il cielo terrestre

Come ben sapete Elon Musk ormai da diverso tempo ha lanciato il suo progetto di Internet satellitare, definito come Starlink e finanziato da SpaceX, il progetto in questione punta allo sviluppo di una vera e propria ragnatela di satelliti attorno al pianeta pensati per creare una rete di punti di accesso Internet satellitari che consentono di ottenere la connessione anche in zone della terra non coperte dai sistemi utilizzati comunemente come l’ADSL o la fibra ottica.

Da quando il progetto è stato lanciato ovviamente il numero di satelliti lanciati nello spazio ha iniziato a crescere in modo decisamente importante poiché la società ha continuato ad effettuare lanci uno dietro l’altro per cercare di infoltire la rete satellitare, migliorando le prestazioni e la latenza del sistema, a quanto pare recentemente l’azienda ha raggiunto un traguardo decisamente storico che allo stesso tempo apre a numerosi dubbi, stiamo parlando infatti del raggiungimento di quota 10.000 satelliti lanciati in orbita grazie all’ultimo lancio di altri 56 satelliti Starlink a bordo di due razzi Falcon 9.

Cielo affollato di satelliti

Attualmente all’incirca 8600 satelliti sono completamente operativi e questi ultimi avranno una durata operativa di cinque anni al termine dei quali sono programmati per uscire dalla loro orbite disintegrasi nell’atmosfera, la società ha ottenuto il permesso per arrivare ad un totale di 12.000 satelliti, ma l’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere addirittura la quota di 30.000 unità, l’azienda infatti vuole costruire una fitta rete per garantire una connessione stabile praticamente in ogni punto del mondo.

Quest’ultima però non è l’unica a voler raggiungere un obiettivo di questo genere dal momento che anche altre grandi realtà puntano al medesimo risultato, tutto ciò però purtroppo genera un dubbio decisamente evidente e problematico, il cielo terrestre si sta infatti affollando di satelliti che rischiano di compromettere in modo importante la visibilità per quanto riguarda le osservazioni scientifiche spaziali.