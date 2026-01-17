Amazon impazzisce con lo sconto di oggi sul Samsung Galaxy Book4

Siete alla ricerca di un notebook di alto livello, ma non volete spendere troppo e volete restare all’interno dell’ecosistema Samsung? la risposta è sicuramente il Samsung Galaxy Book4, dispositivo di ultima generazione che apre indiscutibilmente la porta ad una serie di aspetti positivi, anche grazie all’ottima promozione che Amazon ha deciso di attivare giusto in questi giorni.

Il suo punto di forza è chiaramente il processore, un Intel Core i7 di ultima generazione, molto performante e prestante, ancora meglio se supportato dalla presenza di 16GB di RAM e 1TB di memoria interna direttamente su SSD. Le sue performance sono perfettamente in linea con la fascia di prezzo; discorso simile per quanto riguarda la resa video, il pannello è un IPS LCD da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione in FullHD, le cui cornici sono sufficientemente sottili, e il rispetto della gamma cromatica non presenta difetti particolari.

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Il sistema operativo di riferimento è Windows 11 Home, senza vincoli particolari o limitazioni da segnalare. La batteria rappresenta sicuramente un aspetto importante su cui fare affidamento nell’utilizzo per lunghe sessioni anche lontani dalla presa di corrente.

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Amazon, attenzione allo sconto sul Samsung Galaxy Book4

Un’occasione davvero unica ed irripetibile, il Samsung Galaxy Book4, che di solito ha un costo di 999 euro di listino, oggi può essere acquistato con un investimento finale di 749 euro, così da essere sicuri di raggiungere il massimo risparmio, con il minimo sforzo. Lo potete ordinare subito a questo indirizzo.

Lo chassis è elegante, realizzato in metallo per renderlo ancora più resistente e affidabile, presentando oltretutto una finitura opaca su tutta la superficie. Le impronte si vedono pochissimo, è un notebook che tranquillamente può essere utilizzato in mobilità, anche grazie a un peso relativamente ridotto.