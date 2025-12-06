Amazon è spettacolare: Sony BRAVIA 8 OLED 65″ ad un prezzo pazzesco

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Caratteristiche e prezzo Amazon della TV Sony BRAVIA 8 OLED

Il modello Sony BRAVIA 8 OLED da 65 pollici offre un prezzo promozionale di 1.699,00€ con uno sconto del -13%, proposto su Amazon in un periodo perfetto per regali importanti. Il pannello OLED autoilluminante utilizza oltre 8 milioni di pixel che generano contrasti intensi grazie a XR Contrast Booster. L’audio sfrutta una tecnologia che trasforma lo schermo in altoparlante, creando un effetto sorprendente con Voice Zoom 3 e upscaling 3D Surround. Le soundbar compatibili con 360 Spatial Sound Mapping aggiungono un trattamento sonoro ampio e preciso, mentre Acoustic Center Sync crea un collegamento audiovisivo armonioso. Il design presenta un supporto a 4 vie pensato per offrire molte opzioni di posizionamento, mentre il telecomando ECO ricaricabile introduce praticità e un tocco moderno. La Google TV integrata permette di accedere a oltre 10.000 app e giochi includendo Ricerca vocale, Apple AirPlay 2 e Chromecast integrato. Una TV completa che Amazon rende accessibile con una proposta molto interessante. Clicca qui per acquistare!