Amazon è FOLLE: monitor da gaming AOC Agon PRO OLED a prezzo dimezzato

I monitor sono elementi essenziali e fondamentali per tutti gli utenti in possesso di un computer fisso (o PC desktop), ma anche per coloro che vogliono semplicemente collegare il proprio notebook, per estendere al massimo la “scrivania” e lo spazio a disposizione. I migliori, almeno da un punto di vista puramente di risposta video, sono sicuramente i pannelli che si appoggiano alla tecnologia OLED (o QD-OLED), come il monitor da gaming AOC Agon Pro oggi in promozione su Amazon durante il Black Friday.

La diagonale di 27 pollici risulta essere sostanzialmente adatta alla maggior parte degli ambienti, il design è aggressivo, anche se comunque abbastanza limitato nella sua spigolosità, portando sì a riconoscerlo come un monitor da gaming, ma non integrando tutti gli orpelli estetici che spesso troviamo altrove (come ad esempio i led RGB). I punti di forza del modello in promozione (AG276QZD) partono dalla risoluzione QuadHD (2560 x 1440 pixel), passando per la presenza di un refresh rate a 280Hz, oppure semplicemente un tempo di risposta di soli 0,03 ms. Il supporto a AMD FreeSync Premium Pro e Nvidia G-Sync lo rende ancora più versatile e completo.

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Amazon da sogno con questa promo sul monitor da gaming AOC Agon Pro

L’occasione per acquistare uno dei monitor più belli tra quelli in circolazione è davvero ghiottissima, dovete sapere infatti che il valore finale dell’ordine sarà di 448,98 euro, invece che il listino iniziale di 559 euro. La spesa è da sostenere subito premendo questo link.

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