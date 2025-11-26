Amazon da URLO con l’offerta Black Friday sul notebook Lenovo IdeaPad

Ottima opportunità di risparmio per tutti i consumatori che vogliono accedere a un notebook Lenovo IdeaPad Slim di ultima generazione, pagandolo molto meno del suo listino iniziale. La promozione a disposizione di tutti è sicuramente una delle migliori di Amazon durante il Black Friday, avendo difatti la certezza di poter raggiungere prestazioni e specifiche tecniche di alto livello, ma con il minimo sforzo.

Il modello attualmente in offerta è caratterizzato dalla presenza di un processore Qualcomm Snapdragon X, quindi con architettura ARM, al cui fianco trovano posto 16GB di RAM e anche 512GB di memoria interna su SSD. La scheda grafica, come era facilmente preventivabile, è integrata direttamente sulla scheda madre, ma comunque le prestazioni generali sono più che bilanciate e accessibili per la maggior parte degli scopi.

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Il display è da 15,3 pollici di diagonale, presenta una risoluzione di 1920 x 1200 pixel (WUXGA), con cornici abbastanza sottili su tutta la superficie, raggiungendo poi colori affidabili e precisi, ottimi anche per i creator. Chiaramente non è un pannello pensato per il gaming, difatti non ha un refresh rate elevato, ma resta sicuramente più che bilanciato.

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Amazon da urlo: che promozione sul notebook Lenovo

Uno sconto assurdo vi attende proprio sull’acquisto del modello indicato nel nostro articolo, la spesa finale che l’utente si ritrova a dover sostenere corrisponde esattamente a 548,99 euro, un risparmio sicuramente importnate e superiore alle aspettative, potendo comunque acquistare il prodotto con garanzia legale della durata di 24 mesi e la totale copertura contro i difetti di fabbrica. Può essere vostro direttamente al seguente link.

Tutti coloro che sceglieranno di acquistarlo devono comunque sapere che la restituzione è possibile solo fino al 15 gennaio, o entro 15 giorni dalla ricezione (nel caso in cui lo acquistaste già a gennaio 2026).