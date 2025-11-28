Amazon da SOGNO con lo sconto Black Friday sul Microsoft Surface Pro

Uno dei notebook, che però può essere facilmente utilizzato come tablet, più richiesti e desiderati del 2025 è chiaramente il Microsoft Surface Pro, prodotto eccellente sotto molteplici aspetti e punti di vista, perfettamente in grado di dire la sua in un mercato sempre più ricco di opportunità di risparmio massimo per i consumatori. Amazon accetta la sfida con uno sconto mai visto prima d’ora infiammando il Black Friday.

Risparmiare sull’acquisto dell’elettronica non è mai stato così semplice quanto oggi, con la possibilità di acquistare un prodotto caratterizzato dalla presenza di un display LCD da 12 pollici, caratterizzato anche dall’essere completamente touchscreen, così da estendere al massimo l’usabilità quotidiana e garantendogli una versatilità fuori da ogni logica. I colori sono molto validi, con eccellenti dettagli e nitidezza generali.

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Il processore si appoggia all’architettura ARM che tanto sta a cuore a Microsoft, difatti parliamo del Qualcomm Snapdragon X Plus, con alle spalle una configurazione che prevede 16GB di RAM e 256GB di memoria interna (non espandibile). Ciò che contraddistingue i prodotti di questo tipo è chiaramente l’estetica, iconica e perfetta per garantire l’usabilità del prodotto in qualsiasi ambiente, facilitando di molto la portabilità generale.

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Amazon, lo sconto Black Friday sul Microsoft Surface Pro

Approfittate subito della campagna promozionale disponibile su Amazon in questi giorni, che nasconde la possibilità di mettere le mani su un Microsoft Surface Pro a soli 749 euro, contro i 999 euro previsti in origine di listino. La spesa viene ridotta di 250 euro in modo completamente automatico, solo per acquisti effettuati a questo link.

Il prezzo indicato è da considerarsi valido solo ed esclusivamente per la variante con colorazione Platino, potrebbero essere disponibili modelli differenti, ma sono in vendita a cifre diverse tra loro e superiori alla suddetta.