Amazon da PAZZI con questi sconti speciali di Gennaio 2026

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Amazon, ecco la selezione degli sconti di Gennaio 2026
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- Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5″ con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, eSim; Nero siderale – PREZZO: 1049€ al posto di 1239€ – LINK.
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