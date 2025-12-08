Amazon, che offerta da SOGNO: Acer Chromebook 314 è in FORTISSIMO sconto

Una promozione davvero più unica che rara vi attende in questi giorni su Amazon, dove vi ritrovate a poter abbracciare l’acquisto di Acer Chromebook 314, un notebook, o precisamente come si nota dal suo nome, un Chromebook, che viene a costare decisamente meno con uno sconto mai visto prima d’ora. Il risparmio è assolutamente elevato e adatto a tutti, anche a coloro che non dispongono di un abbonamento Amazon Prime attivo.

Il prodotto appartiene direttamente alla fascia bassa del settore di riferimento, e per questo motivo non ci possiamo attendere specifiche tecniche troppo qualitative. Il display è da 15,6 pollici di diagonale, un classico IPS LCD con colori abbastanza precisi e dettagliati (dotato anche di cornici abbastanza sottili), fermo restando essere limitato dalla presenza di un processore non troppo qualitativo. Parliamo nello specifico di Intel Celeron N4500, octa-core con una frequenza di clock bassa, ma soprattutto di una configurazione che si completa con 4GB di RAM DDR4 e 128GB di memoria interna eMMC.

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Il sistema operativo, come era lecito immaginarsi dati la categoria del prodotto stesso, è ChromeOS, senza particolari personalizzazioni. E’ un OS sicuramente molto basilare, senza estensioni o possibilità di utilizzo specifiche, adatto più che altro agli utenti che vogliono un device per lavorare, e navigare in rete.

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Amazon, l’offerta da sogno che nessuno si aspettava

L’ordine di questi giorni che potete fare per l’acquisto del notebook Acer è sicuramente uno dei migliori, proprio perché il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 189 euro, contro i 249 euro previsti in origine, abbracciando lo sconto automatico del 24% che viene applicato direttamente in pagina, senza necessità di applicare coupon o altro tipo di sconti. Per maggiori dettagli collegatevi qui.