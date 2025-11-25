Amazon Black Friday: compra subito il tuo smartphone al 70% di sconto

Una serie di sconti da non credere è disponibile quest’oggi su Amazon, soprattutto grazie ai Black Friday. Gli utenti chiamano il mondo della tecnologia possono infatti rifarsi a questo particolare periodo per acquistare ciò che desiderano, visto che ci saranno diversi ribassi interessanti.
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Amazon batte la concorrenza con offerte incredibili durante questi Black Friday
Una serie di offerte è anche oggi disponibile per gli utenti che amano la tecnologia e ovviamente a metterle a disposizione è Amazon come si può vedere nell’elenco sottostante.
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AMAZFIT Active 2 Smart Watch 44mm, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe incluse, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente all’Acqua 5 ATM per Android e iPhone, Nero, PREZZO: 79,99€, LINK;
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Marshall Middleton Altoparlante Bluetooth portatile senza fili – 20+ ore di riproduzione portatile – Impermeabile IP67 – Nero & Ottone, PREZZO: 157,00€, LINK;
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CMF Headphone Pro – Cuffie Bluetooth Over-Ear Wireless – Fino a 100h di Batteria, Hi-Res con LDAC, Audio Spaziale, con Cancellazione Attiva del Rumore – Grigio Chiaro, PREZZO: 69,00€, LINK;
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Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero, PREZZO: 679,00€, LINK;
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SteelSeries Arctis Nova 5X – Cuffie Xbox Wireless – Driver magnetici al neodimio – 100+ preset audio – Batteria 60 HR – 2,4GHz o BT – Microfono ClearCast Gen2.X – Xbox, PS5, PC, Cellulare, PREZZO: 137,86€, LINK;
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Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia, PREZZO: 101,99€, LINK;
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Sony MDR-M1 Studio – Cablate, Riproduzione a banda ultra larga (5 Hz-80 kHz), Ideali per registrazioni e mixaggi in studio, Design leggero (216 g), Include 2 cavi rimovibili di alta qualità, Nero, PREZZO: 209,00€, LINK;
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eSUN Filamento PLA+ 1.75mm, Filamento per Stampante 3D PLA Plus, Precisione Dimensionale +/- 0.03mm, Bobina da 3kg (6.6 libbre) Filamento per Stampa 3D per Stampanti 3D, Bianco Osso, PREZZO: 15,46€, LINK.