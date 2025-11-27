Amazon: ancora offerte Black Friday in esclusiva, iPhone e Samsung quasi gratis

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Queste sono le offerte da prendere in esame durante questi giorni di Black Friday
Sono arrivate le nuove offerte di Amazon, durante questi ultimi tempi del Black Friday. Un assaggio è descritto proprio qui sotto con una breve lista di prodotti di altissimo livello che mai prima d’ora erano stati visti a prezzi così bassi. Ecco la lista completa:
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DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Custodia di ricarica), microfono wireless, leggero, audio di alta qualità, 48 ore di utilizzo, cancellazione rumore, microfono senza fili per fotocamere/Phone/Android, vlog, PREZZO: 78,99€, LINK;
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Soundcore V20i Cuffie Open-Ear di Anker, Cuffie Bluetooth 5.4, Ganci Rotanti, Ultra Confortevoli, Vestibilità Aderente, Bassi Potenti, Chiamate Chiare, IP55, 36H di Riproduzione, Connessione Multipunto, PREZZO: 25,99€, LINK;
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Bose Nuovo SoundLink Plus diffusore Bluetooth portatile, da esterno wireless, fino a 20 ore di autonomia, impermeabile e a prova di polvere, Blu tramonto, PREZZO: 227,05€, LINK;
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HP Victus 15-fb2000sl Notebook, AMD Ryzen 5-8645HS, RAM 16GB, 512GB SSD, Display 15.6″ FHD Antiriflesso IPS 300 Nits 144Hz, NVIDIA RTX 4050 6GB, Cam 720p TNR, AMD FreeSync Premium, Windows 11, Grigio, PREZZO: 799,99€, LINK;
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MSI Prestige 14 AI Studio C1UDXG-060IT, Notebook 14″ FHD+ 144Hz, Intel Core Ultra 7 155H, Nvidia RTX 3050, 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe4, 16GB RAM DDR5 5600MHz, WiFi 7, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA], PREZZO: 1.049,00€, LINK;
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Hisense TV 65″ OLED 4K 65A8DN, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 120Hz Game Mode PRO, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, 65”, 2025 OLED, PREZZO: 1.013,22€, LINK;
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ACEMAGIC 16″ PC Portatile Gaming DDR5 Ryzen 7 7735HS, Fino a 4,75GHz, 16 GB RAM 512GB SSD Espandi 4 TB, Schermo 1200FHD, Tastiera Retroilluminata, Wifi 6, Laptop Gaming Involucro metallico, PREZZO: 529,99€, LINK.