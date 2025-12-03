Amazon, AI e responsabilità: i lavoratori parlano di clima e libertà

Sembra quasi di assistere a una scena che abbiamo già visto in altri settori, ma questa volta la posta in gioco è molto più alta. L’intelligenza artificiale generativa avanza a una velocità che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata fantascienza, e mentre le aziende fanno a gara per arrivare prima, chi lavora all’interno di queste stesse aziende inizia a chiedersi dove stia andando davvero questa corsa. È un misto di entusiasmo e inquietudine, un momento storico in cui progresso e paura si toccano.

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I dipendenti Amazon chiedono un freno sull’AI tra lavoro e sostenibilità

La lettera firmata da oltre mille dipendenti Amazon nasce esattamente da questo punto di tensione. Non è un rifiuto dell’AI, né un tentativo di bloccare l’innovazione. È piuttosto una richiesta di rallentare quanto basta per non perdere di vista ciò che conta: la democrazia, il lavoro, il clima. Aspetti che non possono essere trattati come effetti collaterali mentre si spinge l’acceleratore per inseguire un mercato in piena espansione.

Il primo tema sollevato dai firmatari è quello ambientale, e qui la contraddizione è evidente. Da un lato c’è il Climate Pledge, l’impegno a ridurre le emissioni; dall’altro i numeri che raccontano una storia diversa: +35% di emissioni dal 2019 e investimenti colossali in nuovi data center, destinati ad assorbire energia e acqua in quantità impressionanti. Ed è proprio questo scarto fra ciò che viene dichiarato e ciò che accade nella pratica a generare frustrazione. Non è difficile intuire perché: quando si dà priorità a un’AI sempre più grande, sempre più affamata di risorse, è facile che il clima scivoli in secondo piano.

Poi c’è la questione del lavoro, e qui il tono della lettera diventa ancora più personale. Il timore non è tanto quello di vedere l’AI entrare in azienda, quanto di assistere a un futuro in cui i lavoratori umani diventano un ostacolo più che un valore. L’idea di un’Amazon “piena di agenti AI e vuota di persone” non suona come una visione ottimistica, soprattutto per chi ogni giorno affronta ritmi serrati, aspettative crescenti e un’organizzazione del lavoro che privilegia l’efficienza sopra ogni cosa. La promessa che chi rimarrà “si divertirà di più” sembra stonare con la realtà di chi firma la lettera, convinto che a divertirsi non sarà nessuno, soprattutto se si deve correre di più e con meno tutele.

AI e controllo: i dipendenti Amazon vogliono decisioni più umane

L’aspetto più delicato, però, è quello della sorveglianza. Non riguarda solo i magazzinieri o i clienti, ma un modo di intendere la tecnologia come strumento di controllo sociale. I riferimenti alle collaborazioni militari, alla deregolamentazione spinta e persino al ruolo dei media di proprietà di Bezos non sono dettagli messi lì per caso: costruiscono un quadro in cui l’AI diventa parte di una struttura più ampia, e potenzialmente più inquietante.

In questo contesto, le proposte dei dipendenti assumono un tono sorprendentemente concreto. Non chiedono l’impossibile. Vogliono energia rinnovabile reale, non solo annunci. Vogliono essere coinvolti nelle scelte che li riguardano. Vogliono che l’AI sia usata per migliorare la vita, non per comprimere libertà e sicurezza. Ed è interessante come, verso la fine, il loro messaggio si apra a qualcosa di quasi poetico: un’idea di tecnologia che permetta di avere più tempo per vivere, giocare, riposare, stare con le persone che si amano. Un desiderio molto umano, che suona come un promemoria: l’AI può essere straordinaria, ma non dovrebbe mai farci dimenticare perché abbiamo deciso di costruirla.