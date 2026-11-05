Aloft e Conan Exiles Enhanced su PS5 nel 2027: le novità Funcom

Funcom allarga la propria presenza su PS5 e, dopo il lancio di Dune: Awakening, prepara l’arrivo di altre due avventure di sopravvivenza a mondo aperto. Si tratta di Aloft e Conan Exiles Enhanced, attesi entrambi sulla console Sony nella prima parte del 2027. Due proposte molto diverse fra loro: da un lato un viaggio rilassato fra le nuvole, dall’altro le spietate Lande dell’Esilio, con un pacchetto di novità tecniche e narrative pensato anche per chi ha già il gioco originale.

Aloft, una casa tra le nuvole dopo sei anni di lavoro

Il primo titolo del pacchetto nasce dal lavoro di Astrolabe, uno studio partito come un piccolo gruppo di amici e cresciuto nel corso di ben sei anni di sviluppo. Aloft è un gioco di sopravvivenza sandbox dal tono accogliente, ambientato in un mondo sospeso nel cielo, e sbarca per la prima volta su console proprio su PS5, con Funcom nel ruolo di publisher.

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La versione per la piattaforma Sony non sarà un’edizione ridotta. Al contrario, comprenderà tutti gli aggiornamenti usciti durante il periodo di accesso anticipato su PC insieme all’esperienza 1.0, cioè la visione completa che gli sviluppatori avevano in mente fin dall’inizio, ricca di contenuti inediti, storie e numerosi miglioramenti.

L’idea alla base resta quella di trasformare le isole in navicelle volanti, costruire un rifugio tra le nuvole ed esplorare un mondo aperto molto colorato, in solitaria oppure in compagnia. Dall’avvio dell’accesso anticipato il team ha pubblicato cinque grandi aggiornamenti che hanno introdotto fauna, enigmi, ritocchi al combattimento, personalizzazioni dell’aliante e un’esplorazione decisamente più ampia. Tra le attività previste ci sono il recupero di conoscenze perdute, la cura di una corruzione causata dai funghi, l’accudimento degli animali e la sfida agli uragani, il tutto mentre si lavora per ripristinare l’ecosistema.

Per lo studio l’approdo su console segna un nuovo capitolo. Gli autori descrivono Aloft come un progetto nato e cresciuto grazie al sostegno costante della community, e l’arrivo del gioco completo viene vissuto come l’inizio di una nuova era per questa piccola produzione.

Conan Exiles Enhanced, aggiornamento gratuito e nuova storia

Sul fronte più brutale c’è Conan Exiles Enhanced, la versione potenziata del celebre survival ambientato nelle Lande dell’Esilio. La notizia più interessante riguarda chi possiede già il gioco su PlayStation, perché otterrà l’edizione Enhanced per PS5 gratuitamente. Chi invece deve ancora acquistarlo potrà scegliere fra la versione PS4 e quella PS5, ricevendo comunque l’altra senza costi aggiuntivi. Anche gli oggetti comprati al Bazaar e i DLC verranno trasferiti senza intoppi.

Le novità tecniche toccano più aspetti. L’edizione Enhanced migliora ambienti, personaggi, illuminazione ed effetti, affiancando un’interfaccia utente rivista, prestazioni più solide e diversi accorgimenti pensati per rendere l’esperienza di gioco più comoda. Il risultato è un’esplorazione più fluida sia delle Lande dell’Esilio sia dell’espansione Isle of Siptah, che però rimane un acquisto separato.

Al debutto su console sarà incluso anche il nuovo arco narrativo Legacy of the Giant Kings, disponibile fin dal primo giorno. I giocatori potranno indagare sui misteri degli antichi Giant Kings, ricostruire la loro storia dimenticata e affrontare un percorso fatto di sfide inedite, scoperte e ricompense. La scelta di inserirlo direttamente al lancio permette a chi gioca su console di vivere questo importante capitolo come parte integrante dell’esperienza potenziata.

Per il momento Funcom non ha ancora comunicato le date di uscita precise, che arriveranno più avanti insieme a ulteriori dettagli su entrambi i titoli. Aloft e Conan Exiles Enhanced possono già essere aggiunti alla lista dei desideri su PlayStation Store.

Fonte: TecnoAndroid