Allerte terremoti Android: ora in oltre 200 Paesi, e l’Italia?

Google amplia la portata delle Allerte terremoti su Android e porta il sistema di avviso sismico in oltre 200 Paesi e regioni, più del doppio rispetto ai 98 coperti finora. Non si tratta soltanto di un allargamento geografico perché la funzione diventa anche più ricca di informazioni, pensate per aiutare le persone a capire in fretta cosa sta succedendo e come mettersi al riparo.

L’annuncio arriva a stretto giro da un’altra novità presentata dall’azienda di Mountain View appena il giorno prima, dedicata in quel caso alla protezione degli utenti dalle truffe. Stavolta i riflettori sono puntati sulla suite Sicurezza ed emergenze del sistema operativo del robottino verde, dove le allerte sismiche occupano da tempo un posto di primo piano.

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Dai 98 Paesi iniziali a una copertura quasi globale

La funzione ha debuttato nel 2021 come parte della suite Emergenze personali ed è raggiungibile proprio dal menu Sicurezza ed emergenze dei dispositivi Android. Da allora ha inviato oltre un miliardo di notifiche, con uno scopo molto concreto: regalare alle persone qualche istante di vantaggio per proteggersi prima che la scossa arrivi davvero.

Con una breve comunicazione ufficiale il colosso californiano ha confermato che le Allerte terremoti raggiungeranno ora più di 200 Paesi e regioni. Tra le nuove aree coperte vengono citati esplicitamente Panama e il Guatemala, insieme a molti altri territori che però non sono stati elencati nel dettaglio.

Resta aperta la questione che interessa più da vicino gli utenti di casa nostra. L’Italia non figurava tra i 98 Paesi della prima fase e la pagina di supporto dedicata al servizio non è ancora stata aggiornata. Al momento quindi non è possibile sapere con certezza se il nostro Paese sia stato incluso in questa nuova ondata di espansione.

Tre livelli di allerta e un avviso “Preparati” molto più completo

Nello stesso annuncio Google ha spiegato di aver introdotto diversi miglioramenti, lasciando però invariata la struttura di base. Gli avvisi che compaiono sullo smartphone in caso di evento sismico restano tre e cambiano in base all’intensità del fenomeno rilevato nelle vicinanze.

Il primo è l’avviso “Attenzione”, riservato alle scosse lievi, che segnala con una notifica semplice e poco invasiva che è stato registrato un terremoto nella zona. Il secondo è l’avviso “Preparati”, pensato per i movimenti tellurici più intensi: in questo caso la notifica è decisamente più evidente e invita chi la riceve a tenersi pronto ad agire. Infine c’è l’avviso “Intervieni”, che occupa l’intero schermo e scatta con scosse moderate o forti, proponendo indicazioni immediate su come restare al sicuro.

L’azienda ha voluto sottolineare anche il valore che attribuisce a questi strumenti, spiegando che i suoi prodotti dedicati alla sicurezza fisica sono di fondamentale importanza. Pur augurandosi che non debbano mai essere usati, il gruppo si dice grato di poter offrire più informazioni a un numero sempre maggiore di persone nel momento del bisogno.

La novità più sostanziosa riguarda proprio l’avviso “Preparati”, che nei prossimi mesi diventerà molto più dettagliato. Oltre alla semplice segnalazione della scossa, mostrerà una mappa con le aree in cui il sisma è stato rilevato e la magnitudo stimata dell’evento. Accanto a questi dati compariranno consigli pratici sulle azioni da compiere e un pulsante “Scopri di più”, attraverso cui sarà possibile approfondire tutte le informazioni disponibili sul terremoto in corso.

Fonte: TecnoAndroid