Discovery+ rincara negli USA fino al 20%, cosa cambia in Italia

Discovery+ ritocca verso l’alto i prezzi negli Stati Uniti, con aumenti che arrivano fino al 20%, mentre gli abbonati italiani per il momento possono stare tranquilli. Il rincaro riguarda infatti solo il mercato domestico della piattaforma e, almeno per ora, non è stato esteso al listino italiano, che resta esattamente quello di prima. La decisione arriva in un momento particolare per il servizio di streaming, legato a doppio filo alla nascita di un nuovo colosso dell’intrattenimento.

Oltreoceano il cambiamento è già operativo. Il piano statunitense con pubblicità passa da 5,99 a EUR 6 al mese, cioè da circa 5,10 a circa 6 euro. Quello senza interruzioni pubblicitarie sale invece da 9,99 a EUR 11, vale a dire da circa 8,60 a poco più di 10,30 euro. Proprio quest’ultima formula è quella che subisce il ritocco più consistente, pari appunto al 20%, mentre la versione con spot si ferma a un incremento più contenuto ma comunque tutt’altro che trascurabile per chi guarda con attenzione alla spesa mensile.

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Quando scattano i nuovi prezzi di Discovery+ negli Stati Uniti

Le tempistiche non sono uguali per tutti. I nuovi importi vengono applicati immediatamente alle nuove sottoscrizioni attivate negli Stati Uniti, quindi chi decide di abbonarsi adesso paga già la cifra aggiornata. Per chi invece aveva sottoscritto il servizio in precedenza c’è un piccolo margine di respiro, visto che l’aumento entrerà in vigore con le fatture emesse dal 12 novembre in poi.

Il dettaglio più interessante, però, riguarda il contesto. La revisione delle tariffe di Discovery+ arriva infatti a pochi giorni dal completamento dell’operazione che ha riunito Warner Bros. Discovery e Paramount Skydance nella nuova Skydance. Un’unione di questa portata porta con sé inevitabilmente una riorganizzazione dell’offerta, e il ritocco dei prezzi americani sembra essere uno dei primi segnali concreti di questa fase. Difficile non notare la coincidenza temporale, anche se ufficialmente la nuova realtà non ha collegato in modo esplicito le due cose.

Cosa cambia per gli abbonati italiani

Sul fronte italiano, come anticipato, per adesso non si muove nulla. L’offerta di Discovery+ in Italia continua a prevedere tre formule distinte, con costi rimasti invariati. Si parte da Intrattenimento con pubblicità a 2,89 euro al mese, si passa a Intrattenimento senza spot a 5,49 euro e si arriva a Intrattenimento + Sport, che costa 7,99 euro al mese. Cifre decisamente più basse rispetto a quelle statunitensi, anche prima dell’ultimo aumento deciso negli Stati Uniti.

C’è poi un altro aspetto che distingue il mercato italiano. Nel nostro Paese Discovery+ continua a essere un servizio separato sia da Paramount+ sia da HBO Max, piattaforma che ha debuttato in Italia a gennaio. Chi vuole accedere ai contenuti di più cataloghi deve quindi gestire abbonamenti distinti, senza pacchetti combinati che permettano di risparmiare qualcosa.

Questa situazione potrebbe non durare per sempre. Skydance ha già fatto sapere di voler razionalizzare in futuro le proprie principali piattaforme streaming, un’intenzione che lascia intuire possibili accorpamenti o nuove formule congiunte. Per ora, però, si tratta soltanto di un orientamento generale. Al momento non è stato annunciato alcun cambiamento concreto per Discovery+ in Italia, né è stato comunicato un bundle con Paramount+, e le tariffe italiane restano ferme a 2,89, 5,49 e 7,99 euro al mese.

Fonte: TecnoAndroid