La richiesta del governo indiano rischia di innescare uno scontro senza precedenti con l’industria tecnologica mondiale. Le aziende temono un pericoloso precedente sul controllo del software. L’accesso al codice sorgente solleva dubbi su proprietà intellettuale e sicurezza industriale. Apple, Google e altri produttori parlano di una linea rossa invalicabile. La consegna dei codici potrebbe esporre vulnerabilità critiche e informazioni riservate.

Secondo le aziende, nessun grande mercato ha mai imposto obblighi simili. Il rischio non riguarda solo i produttori, ma l’intero mondo digitale. Una diffusione non controllata del codice aumenterebbe le superfici di attacco informatico. Le multinazionali temono anche una frammentazione normativa a livello mondiale. Ogni paese potrebbe avanzare richieste simili in futuro. Questo scenario renderebbe complessa la distribuzione mondiale dei dispositivi. L’India rappresenta però un mercato strategico e in rapida crescita. Rinunciare al Paese non è un’opzione semplice per i grandi marchi. Il confronto diventa quindi politico oltre che tecnologico. Le consultazioni in corso mirano a evitare una rottura definitiva. Le autorità indiane parlano di dialogo e apertura. Tuttavia, la distanza tra le parti resta significativa. Il tema tocca equilibri sensibili tra sovranità nazionale e innovazione privata.

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Nuovi standard di sicurezza e il nodo del codice sorgente

Il governo indiano ha proposto una normativa che impatterebbe direttamente sugli smartphone. La misura rientra in un pacchetto di ottantatré nuovi standard di sicurezza. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la protezione dei dati degli utenti. L’iniziativa risponde all’aumento di frodi digitali e attacchi informatici nel Paese. Tra le proposte figura l’obbligo di revisione del codice sorgente. I produttori dovrebbero consegnarlo a laboratori indicati dal governo. L’analisi servirebbe a individuare eventuali vulnerabilità software. La richiesta va oltre le pratiche di controllo attualmente in uso. Finora erano previste solo comunicazioni sugli aggiornamenti principali. Gli standard sono stati redatti inizialmente nel 2023. Solo ora sono arrivati alla fase di valutazione governativa. Secondo Reuters, l’incontro tra aziende e autorità è imminente.

Il segretario IT S. Krishnan ha invitato alla prudenza interpretativa. Ha parlato di proposte ancora aperte al confronto. Parallelamente, però, emerge una contraddizione istituzionale. Il ministero dell’IT ha negato ufficialmente la richiesta del codice sorgente. Nei documenti visionati dalla stampa, tale obbligo appare invece esplicito. Questa discrepanza alimenta incertezza e tensione. Apple, Google, Samsung e Xiaomi hanno espresso opposizione formale. Anche l’associazione industriale MAIT ha preso posizione. Le aziende chiedono chiarezza e garanzie concrete. Il futuro della normativa resta incerto, ma il dibattito è ormai aperto. L’India tenta di rafforzare il controllo digitale, sfidando colossi globali.