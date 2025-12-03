AliExpress, solo oggi tutti questi prezzi sono all’80%

Avete poco tempo a disposizione per ricorrere all’acquisto di una selezione di prodotti su AliExpress, soluzioni che vi permettono di risparmiare molto più di quanto avreste mai immaginato, così da essere sicuri di raggiungere il massimo livello possibile, spendendo decisamente meno su ogni prodotto che andrete ad aggiungere al vostro carrello. Tutti gli sconti che andremo ad elencarvi sono da considerarsi validi in esclusiva per la giornata odierna, con i prezzi che cambieranno dopo le 23:59 di oggi; la spedizione, ad ogni modo, è sempre gratuita con consegna a domicilio senza costi aggiuntivi (nemmeno dazi doganali da pagare).

AliExpress, le offerte sono con prezzi all’80%

Xiaomi TV A 32, dimensioni compatte con schermo colorato, suono dinamico con audio Dolby ™ , DTS-X e DTS Virtuale:X, Fini metallici di fascia alta – PREZZO: 114 euro al posto di 422 euro – LINK.

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Compatto per la casa Termoventilatore elettrico oscillante a calore rapido con controllo termostatico – PREZZO: al posto di 152 euro – LINK. Xiaomi Smart Humidifier 2 Umidificatore intelligente da 4,5 litri aggiornato Purificatore d’aria leggero UV-C Modalità automatica silenziosa per la casa – PREZZO: 48 euro al posto di 169 euro – LINK.

Umidificatore intelligente da 4,5 litri aggiornato Purificatore d’aria leggero UV-C Modalità automatica silenziosa per la casa – PREZZO: al posto di 169 euro – LINK. Metz TV 43 55 pollici 4K UHD Smart TV LED Google TV HDR 10 MEMC Dolby Audio Google Cast Sintonizzatore di controllo vocale 43MUF7000Z 55MUF7000Z – PREZZO: 246 euro al posto di 812 euro – LINK.

4K UHD Smart TV LED Google TV HDR 10 MEMC Dolby Audio Google Cast Sintonizzatore di controllo vocale 43MUF7000Z 55MUF7000Z – PREZZO: al posto di 812 euro – LINK. METZ QLED TV 43 pollici 4K Smart LED Televisione Google Tele HDR 10 MEMC DBX Dolby Atmos Game Hub EyeCare Sintonizzatore 2025 43 MQF7500Z – PREZZO: 329 euro al posto di 1071 euro – LINK.

4K Smart LED Televisione Google Tele HDR 10 MEMC DBX Dolby Atmos Game Hub EyeCare Sintonizzatore 2025 43 MQF7500Z – PREZZO: al posto di 1071 euro – LINK. METZ QLED + 4K UHD Smart TV da 43 pollici con Google TV e schermo opaco antiriflesso Dolby Vision Dolby Atmos HDR Wi-Fi 2024 43 MQE7600Z – PREZZO: 324 euro al posto di 1071 euro – LINK.

con Google TV e schermo opaco antiriflesso Dolby Vision Dolby Atmos HDR Wi-Fi 2024 43 MQE7600Z – PREZZO: al posto di 1071 euro – LINK. Metz QLED TV 32 “40” pollici Smart LED Televisione Google Tele HDR 10 Dolby Audio Bluetooth 5.1 Sintonizzatore EyeCare 2025 32MQF7030Z – PREZZO: 134 euro al posto di 442 euro – LINK.