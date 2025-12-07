AliExpress sconta a prezzo imperdibile il Realme 14

Una delle promozioni più interessanti, e in voga, dell’ultimo periodo tocca sicuramente AliExpress, capace di mettere a disposizione del pubblico uno sconto imperdibile sull’acquisto di Realme 14, uno smartphone che rientra perfettamente nella fascia media, ed è pronto a fare la differenza sul mercato. Il prodotto, disponibile su AliExpress a prezzo scontato per poco tempo, è completamente sbrandizzato e presenta la garanzia legale della durata di 24 mesi, perfetta per coprire i difetti di fabbrica.

La scheda tecnica di questo smartphone, che ricordiamo ha visto la luce del mercato agli inizi del 2025, è sicuramente ricca di specifiche di alto livello. Tra queste spicca la presenza di dimensioni pari a 194 grammi di peso e 163,15 x 75,65 x 7,94 millimetri di spessore, raggiungendo comunque un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, oltre a una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, che è un AMOLED di alto livello con 395 ppi e 120Hz di refresh rate, per 16 milioni di colori.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

A tessere le fila e smuovere tutte le performance ci pensa il processore, un buonissimo Qualcomm Snapdragon 6 Gen4, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 2,3GHz, passando per la solita GPU Adreno e anche fino a 16GB di RAM (virtuali). La nostra versione presenta 8GB di RAM reali e 256GB di memoria interna (non espandibili con l’ausilio di una microSD).

AliExpress, quali sono gli sconti migliori

Gli interessati all’acquisto di questo prodotto devono prima di tutto sapere che il suo listino sarebbe di 486,38 euro, mentre la spesa effettiva scende, con la promozione dei giorni correnti disponibile su AliExpress, fino a soli 172,62 euro. L’acquisto può essere effettuato subito al seguente link.

[penci_button link=”https://s.click.aliexpress.com/e/_c3EbOfUd” icon=”” icon_position=”left” align=”center” background=”red”]Compralo qui su AliExpress[/penci_button]

La spedizione avviene direttamente dalla Spagna, con la certezza di poter ricevere la merce a domicilio entro pochi giorni. La consegna è gratuita, sempre con alle spalle la garanzia di 2 anni di cui vi parlavamo all’inizio.