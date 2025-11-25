Aliexpress, prodotti eccezionali per il Black Friday

Su Aliexpress gli sconti e le offerte sembrano non avere fine, soprattutto ora che ci troviamo durante la settimana dedicata al noto evento del Black Friday 2025. Sullo store sono infatti proposti al momento dei prodotti davvero eccezionali, come sempre a dei prezzi estremamente vantaggiosi. Anche questa volta, vi proponiamo qui di seguito la nostra selezione odierna dei migliori prodotti da non farsi scappare sullo store Aliexpress. Le categorie sono varie, anche se prevalentemente ovviamente l’ambito tech. La spedizione, poi, è inclusa nel prezzo ed è piuttosto rapida.
Aliexpress propone prodotti eccezionali per il Black Friday, ecco i migliori
- Cuffie wireless HAYLOU Mori Pro Bluetooth 5.4 con ANC (-43dB) e 35H di autonomia – proposto ad un prezzo pari a 18,46 euro contro gli iniziali 45,54 euro – LINK PER L’ACQUISTO
- Idropulsore dentale elettrico ad alta pressione, 800ML – proposto ad un prezzo pari a 30,17 euro contro gli iniziali 99,08 euro con uno sconto complessivo pari al 69% – LINK PER L’ACQUISTO
- Mouse gaming wireless ultraleggero ATTACK SHARK X3, 49g, tri-mode, sensore PAW3395 26K DPI – proposto ad un prezzo pari a 38,87 euro contro gli iniziali 82,17 euro con uno sconto complessivo pari al 52% – LINK PER L’ACQUISTO
- “Monitor gaming KTC 27″” 2K@180Hz/144Hz, IPS, 1ms GtG, HDR 400″ – proposto ad un prezzo pari a 131,78 euro contro gli iniziali 323 euro con uno sconto complessivo pari al 59% – LINK PER L’ACQUISTO
- Smartphone POCO X7 Pro Global, 256GB/512GB, Dimensity 8400-Ultra, display 120Hz – proposto ad un prezzo pari a 231,24 euro contro gli iniziali 376,74 euro con uno sconto complessivo pari al 38% – LINK PER L’ACQUISTO
- “Smartphone OnePlus Nord 5 5G con Snapdragon 8s Gen 3, display AMOLED 6.83″” 144Hz” – proposto ad un prezzo pari a 354,77 euro contro gli iniziali 577,99 euro con uno sconto complessivo pari al 38% – LINK PER L’ACQUISTO
- Monopattino elettrico iScooter i9 da 350W, autonomia 30km, pneumatici a nido d’ape – proposto ad un prezzo pari a 133,90 euro contro gli iniziali 469,62 euro con uno sconto complessivo pari al 71% – LINK PER L’ACQUISTO