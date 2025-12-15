AliExpress impazzisce a Natale con il tablet Android a soli 50 euro

Volete spendere poco e godere comunque di discrete prestazioni e specifiche? allora dovete subito collegarvi ad AliExpress per avere la certezza di mettere le mani su un tablet Android di ultima generazione, in vendita nel periodo a soli 50 euro. La spesa è assolutamente irrisoria in confronto agli standard a cui siamo solitamente abituati, con la certezza comunque di avere un device di buona qualità, portabile e compatibile con tutti gli accessori in commercio.

Il modello attualmente in sconto su AliExpress viene commercializzato con sistema operativo Android, aggiornato alla versione 14, ma comunque facilmente aggiornabile anche alle successive. Il display è da 10 pollici di diagonale, è un IPS LCD abbastanza classico, non presentando differenze degne di nota rispetto agli standard, con cornici abbastanza marcate, ma comunque risoluzione massima a 1280 x 800 pixel e una buona qualità in termini di dettaglio, nitidezza e colori.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il processore è un quad-core che promette discrete prestazioni, supportato a sua volta da una configurazione che prevede 4GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile comunque con microSD). La batteria è da 6000mAh, un quantitativo che a prima vista potrebbe apparire quasi insufficiente per essere un tablet da 10 pollici, ma che nella pratica dimostra a tutti gli effetti di essere più che valido e bilanciato.

AliExpress, ecco il link dove acquistare il tablet

La spesa per l’acquisto di questo dispositivo è chiaramente più bassa del normale, anche se va detto che il prodotto partirebbe da un listino di 124,21 euro, mentre oggi può essere vostro con un investimento da sostenere pari a 51,89 euro. L’ordine è da effettuare subito a questo link per risparmiare al massimo.

[penci_button link=”https://s.click.aliexpress.com/e/_c3gLOkTL” icon=”” icon_position=”left” align=”center” background=”red”]Compralo qui su AliExpress[/penci_button]

L’utente che decide di acquistarlo deve comunque sapere che la spedizione a domicilio richiede qualche giorno, ma è gratuita e prevede una garanzia legale della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica.