Aliexpress, fantastici sconti per il Black Friday

Il noto store di shopping online Aliexpress continua a stupire gli utenti con i suoi sconti favolosi, soprattutto ora che ci troviamo durante la settimana dedicata al noto evento del Black Friday 2025. Gli utenti potranno infatti acquistare a basso costo numerosi prodotti di rilievo. Si spazia anche questa volta soprattutto nell’ambito della tecnologia, tra cuffie, mini pc, box tv e tanto altro ancora. Qui di seguito, vi riportiamo la selezione odierna contenente le migliori occasioni della giornata da non lasciarsi sfuggire. Con tutti questi prodotti, la spedizione è anche inclusa nel prezzo.
Aliexpress stupisce il Black Friday con sconti favolosi, ecco i migliori da non perdere
- “Smartwatch Nerunsa con display HD touch da 1.69″”, 25 modalità sport, impermeabile IP68″ – proposto ad un prezzo pari a 18,71 euro contro gli iniziali 66,02 euro con uno sconto complessivo pari al 71% – LINK PER L’ACQUISTO
- Compressore d’aria portatile digitale per pneumatici auto, moto e bici con luce LED – proposto ad un prezzo pari a 19,33 euro contro gli iniziali 49,45 euro con uno sconto complessivo pari al 59% – LINK PER L’ACQUISTO
- Compressore d’aria portatile elettrico 12V 150PSI senza fili per pneumatici – proposto ad un prezzo pari a 22,46 euro contro gli iniziali 51,08 euro – LINK PER L’ACQUISTO
- Avviatore di emergenza EAFC 600A 12V con power bank e luce LED – proposto ad un prezzo pari a 27,04 euro contro gli iniziali 56,84 euro con uno sconto complessivo pari al 51% – LINK PER L’ACQUISTO
- Xiaomi TV Stick 4K 2a Gen, con Google TV, WiFi 6 e Google Assistant – proposto ad un prezzo pari a 46,84 euro contro gli iniziali 172,23 euro con uno sconto complessivo pari al 69% – LINK PER L’ACQUISTO
- “Monitor portatile gaming UPERFECT 15.6″” Full HD touch per PC e console” – proposto ad un prezzo pari a 96,35 euro contro gli iniziali 218,45 euro con uno sconto complessivo pari al 56% – LINK PER L’ACQUISTO
- “Tablet Xiaomi Redmi Pad Pro Global 12.1″”, display 2.5K 120Hz, Snapdragon 7S Gen 2″ – proposto ad un prezzo pari a 159,21 euro contro gli iniziali 485,50 euro – LINK PER L’ACQUISTO