AliExpress da pazzi: l’aspirapolvere senza fili costa solo 85 euro

Uno dei prezzi più bassi degli ultimi mesi vi attende su AliExpress, dove potete pensare di acquistare una aspirapolvere senza fili con una spesa finale da sostenere tutt’altro che elevata, se considerate che comunque bastano solamente 85 euro per il suo acquisto definitivo.

Il modello di cui vi parliamo è stato prodotto direttamente da BUTURE, azienda che i più attenti conoscitori della rete sicuramente conosceranno e di cui avranno già sentito parlare. La variante che oggi può essere acquistata a basso prezzo è la VC80, si tratta di un prodotto che può raggiungere una potenza di 500W con aspirazione a 48 Kpa. Il suo design ricorda lontanamente quello di un Dyson, è realizzata nel giusto mix tra plastica e metallo, così da favorire una robustezza superiore al normale, e nel contempo anche una leggerezza da far invidia agli altri modelli in commercio.

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Il sistema di controllo si concentra interamente nella parte superiore, dove trova posto anche un piccolo display sul quale vengono visualizzate tutte le informazioni di stato. La batteria è facilmente removibile, così da riuscire a sostituirla con altre componenti, senza mai interrompere l’operazione di pulizia. All’interno della confezione trovano posto una serie di accessori che rendono il prodotto estremamente più versatile, e capace di soddisfare ogni piccola esigenza del consumatore stesso. Peccato per l’assenza di uno stand fisico con appoggio al terreno, difatti è presente solamente lo stand da appendere direttamente al muro.

AliExpress, ecco quanto costa oggi questo aspirapolvere

Il suo prezzo di listino sarebbe di 297,19 euro, ma solamente per poco tempo il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 85,89 euro per il suo acquisto, permettendo in questo modo all’utente di abbracciare una forte riduzione su AliExpress, con l’ordine da effettuare subito a questo link.

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Come al solito, ricordiamo che la spedizione al domicilio avviene direttamente dall’interno dell’Unione Europea.