AliExpress, che SCONTI per Natale: le offerte come non le avete mai viste

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AliExpress, quali sono i nuovi prezzi bassi da cogliere subito al volo
- M15 4K TV Game Stick, console di giochi retrò più 30000 integrata da 64 GB con gamepad wireless, supporta oltre 20 simulatori per giochi TV HD – PREZZO: 14,33 euro al posto di 39,15 euro – LINK.
- Cuffie a conduzione ossea originali Lenovo X3 Pro Cuffie wireless Bluetooth 5.3 Gancio per l’orecchio impermeabile Auricolari sportivi con microfono – PREZZO: 11,11 euro al posto di 34,07 euro – LINK.
- Cuffie da gioco cablate con microfono con cancellazione del rumore compatibili con PC PS4 PS5 Xbox Surround Sound RGB Light Over Ear Design – PREZZO: 15,01 euro al posto di 42,18 euro – LINK.
- M15 4K TV Game Stick 64GB Console di giochi retrò 3/40000+ integrata con gamepad wireless, supporta oltre 20 simulatori per giochi TV HD PREZZO: 14,25 euro al posto di 39 euro – LINK.
- Redragon M908 RGB Retroilluminazione LED Mouse da gioco cablato USB 18 pulsanti mouse programmabili 12400 DPI – PREZZO: 20 euro al posto di 50 euro – LINK.
- Cuffie da gioco montate sulla testa Auricolari wireless stereo con suono surround Blutooth con micro telefono Cuffie colorate per PC portatile – PREZZO: 3,75 euro al posto di 17 euro – LINK.
- Stazione caricabatterie controller con batterie ricaricabili da 2×3600 mWh per Xbox One/Serie X | Controller S, doppio dock di ricarica per – PREZZO: 10,46 euro al posto di 32 euro – LINK.
- MLLSE G2 Pro Mini PC Intel Twin Lake N150 processore LPDDR5 12GB RAM 512GB SSD WiFi 5 BT5.0 Win11 Mini Computer Desktop – PREZZO: 146 euro al posto di 484 euro – LINK.