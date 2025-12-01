Alibaba presenta occhiali AI con batterie intercambiabili

Il mercato dei dispositivi indossabili intelligenti in Cina sta vivendo una fase di trasformazione. Ciò con un’attenzione crescente alla praticità e alla durata dei prodotti. A tal proposito, Alibaba ha presentato i nuovi occhiali Quark, due modelli progettati per rispondere a esigenze concrete degli utenti: S1 e G1. L’azienda mira non solo a innovare in termini di funzionalità, ma anche a risolvere un problema storico dei wearable: la limitata autonomia delle batterie. A differenza di molti concorrenti che integrano batterie non sostituibili, tali occhiali offrono un sistema dual battery rimovibile. Quest’ultimo è capace di estendere l’uso del dispositivo fino a 24 ore. La possibilità di cambiare la batteria in pochi secondi richiama la praticità dei vecchi telefoni cellulari e introduce un approccio più modulare e flessibile.

Occhiali AI Quark di Alibaba con batterie intercambiabili

Il modello S1 integra display micro-OLED trasparenti pensati per mostrare informazioni senza distogliere lo sguardo dall’ambiente circostante. Il G1, invece, privilegia lo stile di vita e la semplicità, rinunciando al display avanzato, ma mantenendo lo stesso sistema di alimentazione. Entrambi i modelli dispongono di microfoni a conduzione ossea, fotocamere e comandi touch o vocali. Mentre il centro delle funzioni intelligenti è rappresentato dal motore AI Qwen, sviluppato internamente. Quest’ultimo permette traduzioni in tempo reale, riconoscimento di oggetti e prezzi, supporto alla navigazione e trascrizione di riunioni.

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Un altro aspetto degno di nota è il potenziale impatto ambientale del sistema di batterie sostituibili degli occhiali AI. Ridurre la necessità di sostituire l’intero dispositivo quando la batteria perde efficienza introduce una logica più sostenibile, La quale risulta in controtendenza rispetto alla crescente compattezza dei prodotti concorrenti. In un mercato globale sempre più attento a praticità, tecnologia e sostenibilità, gli occhiali Quark rappresentano un tentativo di conciliare tali fattori. Aprendo, in tal mdoo, nuove possibilità per il futuro del settore stesso dei wearable intelligenti.