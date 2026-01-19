L’arrivo di Alexa+ non ha convinto tutti, nonostante l’attenzione mediatica e le promesse di interazioni più naturali. L’attivazione automatica del nuovo assistente per gli utenti Prime ha sorpreso molti clienti. In diversi Paesi, dove il servizio è già disponibile, le reazioni sono state immediate. Alcuni utenti hanno percepito il cambiamento come invasivo. Altri hanno segnalato difficoltà di adattamento al nuovo stile conversazionale. La sensazione di perdita di controllo ha alimentato critiche sui social.

Amazon ha però previsto una soluzione semplice. Un comando vocale permette di tornare alla versione precedente. Questa possibilità ha attenuato le polemiche iniziali. In Italia la situazione resta diversa. Alexa+ è ancora assente, salvo test limitati. L’azienda osserva le reazioni estere con attenzione. Il tema centrale resta il rapporto di fiducia con l’utente. Ogni evoluzione tecnologica comporta resistenze. Nel caso degli assistenti vocali, l’abitudine gioca un ruolo decisivo. Chi usa Alexa quotidianamente cerca continuità. Cambiare voce, risposte e tempi può risultare destabilizzante. Amazon sembra consapevole di questo equilibrio delicato. La fase di transizione appare quindi cruciale. Le scelte future dipenderanno dal feedback raccolto.

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Una diffusione senza precedenti spinge la crescita di Alexa+

Se le critiche fanno rumore, i numeri raccontano un’altra storia. Alexa+ può contare su una diffusione capillare. Gli altoparlanti Echo e i dispositivi Fire TV sono presenti in milioni di abitazioni. Questa presenza è frutto di una strategia aggressiva sui prezzi. Amazon ha puntato sulla quantità. La familiarità dell’utente rappresenta oggi un vantaggio competitivo. Secondo i dati emersi al CES 2026, quasi tutti i dispositivi spediti supportano Alexa+. Su oltre 600 milioni di unità vendute, la maggioranza è compatibile. Questo significa un aggiornamento potenzialmente immediato.

Daniel Rausch, vicepresidente di Alexa ed Echo, ha sottolineato l’importanza di questo dato. L’assistente evolve senza richiedere nuovi acquisti. La casa diventa il centro dell’esperienza AI. I comandi vocali restano il punto di forza. L’interazione promette maggiore naturalezza. Amazon immagina un futuro con più intelligenze artificiali. Alexa punta a restare centrale. L’uso quotidiano rafforza il legame con l’utente. Decine di milioni di persone parlano già con l’assistente ogni giorno. Questo comportamento consolida la posizione di mercato. La crescita passa dalla continuità d’uso. Il mondo domestico favorisce l’integrazione. Alexa+ nasce quindi da basi solide.